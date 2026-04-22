Potencia eléctrica en formato pickup

La BYD Shark DMO se comercializa en una única versión, con un precio de u$s59.990, incluyendo cargador de pared, cargador portátil y cable V2L.

La llegada de la BYD Shark DMO marca un punto de inflexión en el mercado automotor argentino. En un segmento históricamente dominado por motores diésel y propuestas tradicionales, la marca china introduce la primera pickup híbrida enchufable del país, inaugurando una nueva categoría que combina electrificación, potencia y capacidades todoterreno.

El modelo desembarca con una propuesta integral: servir tanto para el trabajo como para el uso familiar y recreativo. Bajo el concepto de “fuerza híbrida”, la camioneta apuesta a romper con la lógica tradicional del segmento, incorporando tecnología de última generación sin resignar robustez ni versatilidad.

Uno de los pilares de esta nueva etapa es la plataforma DMO (Dual Mode Off-road), desarrollada específicamente para vehículos electrificados con aspiraciones off-road. Esta arquitectura integra un chasis diseñado para sistemas híbridos, junto con la tecnología Cell to Chassis (CTC) y suspensión independiente en ambos ejes, logrando un equilibrio entre confort de marcha y desempeño fuera del asfalto.

Potencia, eficiencia y una nueva experiencia de manejo

En el plano mecánico, la BYD Shark DMO combina un motor naftero 1.5 turbo con dos propulsores eléctricos, generando una potencia total superior a 437 caballos y 650 Nm de torque. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos, una cifra que la posiciona entre las más rápidas de su categoría.

La tracción total eléctrica inteligente es otro de sus diferenciales, ya que distribuye el par entre las ruedas en milisegundos, optimizando la adherencia en distintos terrenos. A esto se suma un sistema de modos de conducción que incluye opciones urbanas (ECO, Normal y Sport) y configuraciones específicas para off-road como arena, barro, nieve y montaña.

Un chasis diseñado para sistemas híbridos, junto con la tecnología Cell to Chassis (CTC).

En términos de eficiencia, el modelo ofrece hasta 100 km de autonomía en modo 100% eléctrico, ideal para el uso diario sin consumo de combustible. En viajes largos, la combinación entre motor térmico y eléctrico permite alcanzar hasta 840 km de autonomía total, reduciendo hasta un 40% el consumo frente a pick-ups convencionales.

Diseño robusto y tecnología de última generación

En cuanto a diseño, la BYD Shark DMO se destaca por una estética moderna e imponente, con líneas inspiradas en la figura de un tiburón. Sus dimensiones —más de 5,4 metros de largo y una distancia entre ejes de 3.260 mm— refuerzan su presencia en el segmento.

El interior, en tanto, apunta a una experiencia tecnológica y confortable. Incorpora un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas, junto con comandos por voz, conectividad remota y acceso mediante llave digital NFC. La habitabilidad es otro punto fuerte, con un piso trasero plano gracias a la batería Blade y asientos reclinables en la segunda fila, un diferencial poco habitual en pick-ups.

Seguridad, versatilidad y posicionamiento en el mercado

En seguridad, la propuesta se apoya en una estructura reforzada con tecnología CTC, que mejora la rigidez del conjunto, junto con más de 20 sistemas ADAS. También suma cámara 360° con función de “chasis transparente” y sistema V2L, que permite utilizar el vehículo como fuente de energía externa.

La BYD Shark DMO se comercializa en una única versión, con un precio de u$s59.990, incluyendo cargador de pared, cargador portátil y cable V2L. Con este posicionamiento, la marca busca competir no solo en tecnología, sino también en relación precio-producto dentro del segmento.

En definitiva, la llegada de esta pickup no solo amplía la oferta local, sino que redefine las reglas de juego en uno de los nichos más competitivos del mercado. La electrificación ya no es exclusiva de autos urbanos: ahora también pisa fuerte en el mundo de las camionetas.