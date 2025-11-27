Joyas sobre ruedas: 12 fotos únicas de los autos clásicos que recorrieron Bariloche por la largada de las Mil Millas

Bariloche fue punto de partida de la edición 36 de la Mil Millas Sport, la competencia de regularidad organizada por el Club de Automóviles Sport fundada en 1948. La largada simbólica se realizó en el Centro Cívico y contó con la participación de unos cien autos clásicos.

Mirá las increíbles imágenes tomadas por el fotógrafo de Diario RÍO NEGRO, Alfredo Leiva:

Foto: Alfredo Leiva

Los ‘fierros’ relucientes, que representan un valioso patrimonio rodante, ofrecieron a vecinos y vecinas un inolvidable viaje en el tiempo.

Foto: Alfredo Leiva

Foto: Alfredo Leiva

Todo Bariloche pudo revivir la pasión por los motores y el diseño vintage en un auténtico espectáculo para los amantes del automovilismo

Foto: Alfredo Leiva

Foto: Alfredo Leiva

El miércoles llegaron los participantes en vuelos desde Buenos Aires. Una vez en Bariloche hicieron la tradicional largada simbólica.

Foto: Alfredo Leiva

Foto: Alfredo Leiva

Este 27 de noviembre se disputa la primera etapa que partió temprano desde el hotel para realizar un circuito que incluye Llao Llao, Circuito Chico, Brazo Huemul, Villa La Angostura y el Camino de los Siete Lagos, con regreso a Bariloche por Dina Huapi. Tras el cierre de la jornada, los equipos compartirán el habitual encuentro social en el lobby del hotel.

Foto: Alfredo Leiva

Foto: Alfredo Leiva

La actividad continuará el viernes 28 con la segunda etapa, nuevamente desde Llao Llao rumbo a Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alicurá y Villa Llanquín, antes de retornar a la ciudad.

Foto: Alfredo Leiva

Foto: Alfredo Leiva

El sábado 29 tendrá lugar la tercera etapa, con un recorrido que unirá Llao Llao, Cerro Catedral, Villa Mascardi, El Bolsón y el camping Baqueanos, para luego regresar al punto de partida.

Foto: Alfredo Leiva

El evento terminará con una cena de gala y el remate solidario a beneficio del Banco de Alimentos y distintas ONG de la región.