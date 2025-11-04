Muchos no saben y es importante: Cada cuánto hay que cambiar el aceite del auto 

El aceite del motor es uno de los componentes más importantes para el funcionamiento del auto. Manejar con el lubricante viejo o en baja cantidad puede provocar daños graves en la mecánica, e incluso llegar a fundir el motor. Por eso, saber cada cuánto cambiar el aceite es una de las consultas más frecuentes entre los conductores.

Históricamente, se recomendaba realizar el cambio cada 3 a 6 meses o alrededor de los 5.000 kilómetros. Sin embargo, las mejoras tecnológicas tanto en los motores como en los aceites actuales lograron extender estos plazos. Hoy, lo más común es realizar el cambio cada 10.000 kilómetros, siempre dependiendo del tipo de auto y del uso que se le dé.

De todas formas, no existe una única respuesta universal. Los intervalos pueden variar según el vehículo, el lubricante y las condiciones de manejo. Por eso, es importante consultar el manual del fabricante o la ficha técnica del aceite utilizado.

¿Cuáles son los tres factores más importantes a tener en cuenta?

1. El tipo de aceite adecuado para tu vehículo: no todos los motores necesitan el mismo aceite.

Los autos deportivos o de altas prestaciones requieren lubricantes diseñados para soportar temperaturas elevadas y altas revoluciones.

En vehículos de uso cotidiano, los aceites suelen mantener sus propiedades durante más tiempo.

En modelos antiguos, los cambios suelen ser más frecuentes, ya que los motores y aceites de antes eran menos eficientes.

Además, no tiene la misma durabilidad un aceite mineral que uno sintético: los sintéticos permiten estirar más el tiempo y los kilómetros entre cambios.

2. Cambio por kilómetros o por tiempo: los fabricantes suelen indicar dos parámetros.

Cada X cantidad de kilómetros

O cada X cantidad de meses/años

Lo que ocurra primero.Actualmente, hay aceites que permiten cambios cada 20.000 o incluso 30.000 kilómetros, algo impensado décadas atrás, cuando el promedio era 5.000 km.

3. La forma en la que se maneja el auto:

Si se circula principalmente por ruta a velocidad constante, el lubricante se degrada más lento.

Si el auto se usa mayormente en ciudad, con frenadas constantes y trayectos cortos, el desgaste es mayor.

En autos utilizados fuera de ruta o en condiciones exigentes, también conviene acortar los plazos.

En consonancia con esto, el portal automotriz Edmunds detalla que los vehículos modernos ya no necesitan cambios tan frecuentes como antes. “La mayoría de los autos nuevos están diseñados para intervalos de mantenimiento de 10.000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite y el uso del vehículo”, explican.