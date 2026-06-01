Claudio Barrelier imputado por el femicidio de Agostina Vega: las incógnitas que dejó el primer informe de la autopsia

Este lunes 1 de junio, Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega, quedó imputado por el delito de femicidio. Además, se conocieron los primeros indicios de cómo murió la adolescente de 14 años de Córdoba, aunque por el estado del cuerpo no lograron determinar si la víctima fue abusada sexualmente antes del asesinato.

Según trascendió judicialmente, le formularon cargos al único sospechoso del crimen que conmocionó al país.

Ayer, el hombre había sido internado en un pabellón psiquiátrico luego de que expresara la idea de quitarse la vida este domingo.

Qué se sabe de los resultados de la autopsia

Diario Río Negro pudo acceder al informe preliminar de la autopsia judicial, en la que se revelan los primeros detalles del estado del cuerpo.

En el mismo se describen serias dificultades para la intervención y evaluación forense debido al estado general de los restos. Por el daño causado por el paso del tiempo y no estar completo.

También se detalla la imposibilidad de realizar isopados y ciertos estudios para determinar si existió abuso sexual.

Lo que resta por saber

Si bien estos son los priemeros resultados, resta por conocerse los infirmes de los estudios a los órganos y los análisis toxicológicos de rigor se conocerán en los próximos días.

Estos estudios despejarán varias dudas que rondan en la investigación, entre ellas si Agostina fue vulnerada con alguna sustancia antes de su muerte.

El crudo relato de una joven

En las últimas horas, una joven que había denunciado a Barrelier en 2025, rompió el silencio. En esa instancia, la víctima acusó privación ilegítima de la libertad.

La mujer relató cómo logró escapar de una vivienda de barrio Cofico tras haber sido retenida a punta de pistola, atada y semidesnuda.

La mujer decidió hacer público su testimonio luego de conocer el desenlace de la adolescente asesinada. En declaraciones brindadas a Cadena 3 con la voz distorsionada por razones de seguridad, recordó el episodio ocurrido en mayo de 2025 en una casa ubicada sobre calle Del Campillo, la misma propiedad que hoy forma parte de la investigación por el femicidio de la menor.

“Podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir”, expresó al referirse a Agostina.