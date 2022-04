El fin de semana largo por la celebración de Semana Santa hará que muchas personas viajen a lugares turísticos de la región y la idea es tener un tránsito seguro para lo cual hay que salir con el auto en condiciones.

Es por este motivo que hay que revisar elementos claves del mismo para que esté en óptimas condiciones para afrontar la salida a la ruta.

A continuación, algunas recomendaciones para tener en cuenta y dejar el vehículo perfecto para evitar contratiempos innecesarios.

Qué hay que revisar:

Control de neumáticos en cuanto a desgaste y probables roturas del caucho, además de comprobar que estén con la presión indicada.



• Amortiguadores, ruedas y frenos. Tres elementos vitales para la seguridad y estabilidad del auto. Su revisión a conciencia para comprobar su estado es un paso fundamental para la preparación del vehículo. Hay que comprobar que los neumáticos no estén desgastados, en el límite de su vida útil o bien que no tengan roturas visibles que luego puedan causar un incidente en la ruta.

Respecto de los frenos se debe comprobar el desgaste de cintas, pastillas y discos, y en caso de ser necesario se deberán reemplazar.

Lo mismo ocurre con los amortiguadores, si hay dudas sobre su efectividad a la hora de responder cuando la ruta no se presenta en muy buenas condiciones, algo habitual en la región, entonces será el momento de colocar unos nuevos.

La batería debe estar en buenas condiciones para viajar ya que suelen fallar frente a la mayor demanda de energía.



• Batería. Verificar la carga de la batería, es muy importante el tiempo de uso que haya tenido y su buen estado evitará problemas que pueden estropear y o retrasar el viaje programado. Por lo general, la vida útil de las baterías ronda los cuatro años aproximadamente. A partir de ese lapso es probable que comience a dar avisos de que ya no está en su plenitud, como por ejemplo que le cueste un poco más mover el motor para el primer arranque del día. En los vehículos más modernos el aviso puede ser a través de un testigo luminoso, o alguna frase que alerte sobre la falla en la pantalla del cuentakilómetros.

• Luces. El control del sistema de luces del vehículo se debe hacer en un taller con las herramientas adecuadas. Es oportuno cambiar todas las lámparas que presenten alguna falla y nunca estará de más llevar algunas lámparas de repuesto para el viaje.

• Control de fluidos. En este ítem en particular hay que controlar el nivel del líquido de frenos, el nivel del aceite, y no olvide llenar el compartimiento del agua del limpiaparabrisas. También el nivel del líquido refrigerante. Completar con el producto adecuado en caso de ser necesario. Si el faltante de alguno de estos fluidos es muy grande hay que revisar que no haya pérdidas importantes en el circuito que corresponda. Lo más sencillo es observar debajo del auto si no hay manchas de fluidos que alerten sobre la pérdida.

Controlar funcionamiento de calefacción y aire acondicionado. Recargar en caso de ser necesario.



• Aire acondicionado / calefacción. Aunque estamos es una época del año en que ya el requerimiento del aire acondicionado no es tan usual, sí lo puede ser la calefacción. En este sentido hay que comprobar que no haya pérdidas en radiadores internos de calefacción. Una señal de alerta puede ser que hay que reponer muy seguido el líquido refrigerante y no se sabe por dónde lo está perdiendo el vehículo. Corroborar en el habitáculo que no haya alfombras humedecidas. El aire acondicionado puede ser útil en caso de que haya que desempañar vidrios.

• Elementos de seguridad. Frente a una contingencia imprevista será necesario contar con los elementos de seguridad para minimizar los peligros que implica parar al costado de la ruta. Entre estos hay que mencionar los triángulos de señalización, el matafuegos, un chaleco refractante y rueda de auxilio en condiciones (chequear que esté con la presión adecuada antes de salir al camino).

Balizas siempre necesarias para señalizar frente a cualquier contratiempo en la ruta.

• Soportes adecuados para cargas adicionales. En las salidas de varios días se suelen llevar distintos elementos como bicicletas, kayacs, cuatriciclos, etc. y será necesario transportarlos de manera segura. Por ello la preparación del vehículo para llevar este tipo de carga debe realizarse con los anclajes correctos, los que se deben fijar con seguridad y de acuerdo con las normativas de tránsito vigentes. Cabe recordar que no deben sobresalir elementos del vehículo hacia los costados o hacia atrás más allá de la línea que marca el paragolpes.

Que nada quede librado al azar y pueda ocasionar un incidente vial, las bicicletas bien atadas y con su soporte adecuado.



• Documentación obligatoria. La documentación es otro punto a tener en cuenta a la hora de salir de viaje. Lo principal que se debe llevar es: el DNI, la Licencia Nacional de Conducir, cédula verde o cédula azul, comprobante de seguro vigente, RTO o VTV al día y patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos de ningún tipo.

Si la idea es transitar por caminos desconocidos o rutas por las cuales no se circuló antes lo mejor será tomarse un tiempo y verificar el estado de las mismas.

• Del mismo modo prevea posibles paradas donde descansar y cargar combustible.

• Descanse previamente a salir de viaje.

• Use ropa cómoda y fresca; el calzado también debe ser cómodo evitando el uso de ojotas o sandalias que puedan engancharse en los pedales.

• No lleve mascotas, equipaje, ni objetos sueltos en el interior del vehículo ya que pueden resultar como proyectiles en caso de una frenada brusca.

• Evite llevar objetos innecesarios, tenga que en cuenta que a mayor peso mayor consumo de combustible.

Con respecto al porta equipaje o porta bici, estos pueden estar en el techo del auto, pero no se debe acoplar nada que sobre salga por los costados, adelante o atrás del vehículo. Tenga en cuenta que su colocación cambia la aerodinamia del vehículo.

La seguridad como premisa



• Todos los ocupantes del vehículo deben tener colocado en todo momento el cinturón de seguridad, apoyado sobre las partes duras del cuerpo (la cadera y la clavícula). Recuerde que el nùmero de cinturones que tiene el vehìculo es la cantidad de pasajeros que se pueden transportar.

• Los niños de hasta 10 años de edad deben viajar en el asiento trasero utilizando las sillitas y asientos especiales para ellos.

• Utilice siempre las luces bajas encendidas, tanto de día como de noche.

• Mantenga distancia de los vehículos que lo preceden.

• Si viaja en un día lluvioso, muy húmedo o con niebla aumente la distancia de seguimiento.

• Respete durante todo el trayecto las velocidades máximas y mínimas para impedir peligros innecesarios.

• Es conveniente detenerse cada 2 horas o 200 kilómetros, lo que primero suceda.

• Evite el uso del teléfono celular mientras conduce, puede recurrir a aplicaciones gratuitas que gestionan las llamadas o silencia las notificaciones.

• También para evitar distracciones el copiloto puede ser quien se encargue de operar el GPS, localizar una emisora radial o poner música.