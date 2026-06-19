El dólar se desliza y los minoristas ya pagan hasta $ 1.485

De a poco el dólar sale de su letargo y los minoristas que quieren comprarlo en los bancos ya deben pagar hasta $ 1.485 por unidad, de acuerdo al cierre de este viernes informado por el Banco Central.

El aumento acompaña el corrimiento del dólar oficial que completó la semana a $ 1.480, con una suba de $ 30. En lo que va del mes el aumento es de $ 50, equivalente a 3,5%. Por su parte, el mayorista cerró a $ 1.461 (+3,8% en el mes), mientras que el MEP lo hizo en $ 1.471 (+2,6%) y el Contado con Liquidación a $ 1.505 (+1,2%).

Pero tal vez el valor más llamativo es el del “dólar turista o tarjeta” que llegó a $ 1.924, cada vez más cerca de los $ 2.000.

Esta cotización rige para los gastos realizados con tarjetas de crédito y tiene un fuerte impacto en consumidores de, por ejemplo, plataformas audiovisuales y de sonido. Sucede que, como los precios de estos servicios son relativamente bajos, los usuarios de tarjetas de crédito no realizan el “stop debit” para pagar con dólares de su cuenta, sino que aceptan la conversión a pesos que se hace a la cotización más alta del sistema.

Las razones del incremento de la divisa son diversas. En lo puntual, del día, este viernes fue feriado en Estados Unidos, lo que hizo perder ciertas referencias de precios.

Desde el punto de vista local, se sospecha que en los últimos días se aceleró la compra de dólares por parte del Gobierno para hacer pago a las importaciones de energía. Cabe recordar que los buenos datos de mayo en la balanza energética no incluyeron la compra de los barcos regasificadores que se utilizarán para abastecer la demanda en pleno invierno.

La demanda de dólares también aumentó por la reciente habilitación para las empresas a ingresar al mercado de cambios con el fin de pagar utilidades y dividendos. También existen motivos estrictamente financieros por el cierre de posiciones de un bono que vence la semana próxima.

Además, algunas empresas comenzaron con el pago de los aguinaldos y los minoristas se refugian en el dólar.

Por otro lado, los inversores empiezan a percibir una menor oferta de divisas a partir de las próximas semanas, porque ya se habrá liquidado la mayor parte de la cosecha.

“La actual oferta de divisas se apoya en pilares de carácter transitorio, tales como la liquidación estacional de la cosecha gruesa y un flujo extraordinario por emisiones corporativas (ONs), factores que perderán intensidad durante el segundo semestre”, señaló un informe de la UADE.

El Banco Central compró este viernes U$S 50 millones y las reservas brutas se ubican en U$S 47.638 millones.

El tema de las reservas ya ocupa un capítulo aparte entre los economistas por la manera de computarlas. También forma parte de las conversaciones entre el FMI y el Gobierno, aunque de acuerdo al último informe del organismo la situación estaría saldada porque el Banco Central ya acumuló U$S 7.000 millones de los U$S 8.000 comprometidos para el año.

La consultora 1816 –una de las más seguidas en el mercado- planteó que las reservas netas a la fecha se ubican en U$S 3.700 millones, pero señala que en el cortísimo plazo podrían llegar a U$S 9.800 millones, a partir de una serie de movimientos.

Entre ellos apunta a la renovación del 100% de los préstamos REPO vigente con bancos privados. Estos créditos ahora se descuentan de las reservas brutas porque son pasivos en dólares con vencimiento dentro de los próximos 12 meses. 1816 plantea que si se extienden los plazos dejan de computarse como una obligación exigible de corto plazo. Esto no significa que entren de golpe U$S 6.100 millones nuevos al BCRA, pero si mejora su balance.

A este posible rollover se sumaría el préstamo o la emisión que se concretará con las garantías que acaba de dar el Banco Mundial y el BID. Se estima que serían unos U$S 4.000 millones de piso.

La consecuencia positiva es que el dólar seguiría estable lo que redunda en una menor inflación y mayor impulso para la actividad en general.

Además, con este escenario, se despejarían los riesgos de pago de deuda en 2027, lo cual le allanaría el camino a Milei en materia financiera en el año en el que irá por su reelección.

Más vencimientos

Por el lado de la deuda en pesos -que impacta en la tasa de interés tanto para la producción como para el financiamiento doméstico- el Ministerio de Economía concretó un canje de bonos para aliviar el vencimiento que opera la próxima semana. El swap permitió reducir de $ 20 a 16 billones el compromiso, no obstante ello, sigue siendo el mayor desafío que debe afrontar la Secretaría de Finanzas en esta etapa del año.

En esta operación el 89% de los participantes eligió la alternativa de bono con vencimiento en julio de este año, lo que sugiere que el mercado busca una cobertura de corto plazo.

De esta forma, la licitación del próximo miércoles será un desafío para el Gobierno por el abultado monto que debe conseguir.

La clave estará en la estrategia que definirá el Ministerio de Economía en cuanto a la ecuación entre la absorción de liquidez versus la tasa a pagar. El nivel de ofertas será otro de los aspectos centrales.