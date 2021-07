Avanza la investigación por las vacunas vencidas en el hospital de Lago Puelo

La investigación para determinar quiénes fueron los responsables de aplicar vacunas vencidas a personas que concurrieron al hospital de Lago Puelo sigue adelante. El fiscal general jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, informó este martes que sigue recolectando documentación y evidencias en esta etapa preliminar.

“Tengo la investigación por la denuncia de la aplicación de vacunas vencidas en el hospital de Lago Puelo”, informó Díaz Mayer a Río Negro.

Comunicó esta noche de martes que habían hecho esta jornada un allanamiento en el área programática de Esquel, en la sección de vacunas de la campaña contra la covid-19, a cargo del doctor Emiliano Biondo. “Ahí secuestramos algunos registros de la recepción y el envió de vacunas hacia la zona de Lago Puelo”, reveló el fiscal.

“Con el allanamiento de hoy concretamos tres allanamientos, donde creemos que tenemos toda la documentación secuestrada para poder determinar y ver si hay algún tipo de responsabilidad de las autoridades o alguna autoridad médica en la distribución de las vacunas hacia los diferentes lugares, en este caso puntual, a Lago Puelo”, explicó Díaz Mayer.

Dijo que el viernes habían allanado la parte administrativa médica del área programática de Esquel, donde se planifica la campaña de vacunación contra la covid-19. “Y el sábado allanamos el hospital de Lago Puelo, donde secuestramos un montón de documentación, así que estamos en plena etapa de investigación”, sostuvo.

Dijo que habría 31 personas que habrían sido vacunadas con dosis de Covishield vencidas. “Por lo pronto, tengo a 5 personas con la segunda dosis que habrían sido vacunadas con dosis vencidas”, contó. Señaló que son dosis “que habían vencido el 29 de mayo pasado y habrían vacunado a las personas en junio”.

“Parte de la investigación será determinar si hay alguna afectación a la salud de estas personas. Y si hubo algún incumplimiento o praxis no correcta del médico o enfermero o del responsable, no solo el que aplicó la vacuna, sino el responsable de determinar si estaban vencidas o no antes de colocarlas”, planteó el fiscal.

Dijo que la investigación se inició a partir de la denuncia que presentó la semana pasada en la fiscalía una de las personas vacunadas con esas dosis presuntamente vencidas.

El director del Hospital de Lago Puelo, Tristán García, pidió días atrás “sinceras disculpas por un error tan grosero, al no haber determinado que había tres frascos de vacunas con fecha de vencimiento, siete días antes de ser aplicadas”, informó el diario Jornada de Chubut.

“Estamos hablando de una negligencia del personal responsable, porque cada frasco de vacunas tiene que ser registrado y revisado, para saber su estado y su fecha de vencimiento”, sostuvo.