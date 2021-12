Axel habló sobre la denuncia por abuso sexual en Catriel

El cantante Axel se refirió sobre la denuncia por abuso sexual que se radicó en Catriel en 2019. El músico fue acusado de abusar de una joven durante la Fiesta del Petróleo que se celebra anualmente en la localidad petrolera.

Axel presentó una nueva canción y decidió romper el silencio sobre las denuncias que arrastra en el fuero penal. “La verdad siempre sale a la luz. La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz”, dijo en un programa televisivo.

“Imaginate que después de dos años de esa granada que explotó en mi cara y que repercutió en mi equipo y mi familia la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes”, señaló el artista.

No es la primera vez que Axel emite una referencia sobre las acusaciones. En noviembre de 2019, dos meses después de que se conociera la acusación, en su primera presentación dijo que tanto él como su familia “contaban” los minutos para que la verdad saliera a la luz.

La denuncia se radicó en Catriel en octubre de 2019 y dos meses después, sin agotar los cuatro meses de investigación, la fiscalía decidió archivar la causa. La explicación del Ministerio Público Fiscal en ese momento fue que se archivaba por falta de pruebas y porque las pericias tampoco sostuvieron la presentación de la joven que lo acusó.

Sin embargo, la causa no está cerrada porque la querella solicitó la conversión de la acción pública. Esta herramienta que contempla el Código Procesal Penal de Río Negro permite a la parte acusadora continuar con el proceso sin la presencia de la fiscalía. Fue lo que finalmente sucedió. La justicia de Río Negro tampoco hizo lugar al intento de la defensa del músico de evitar este proceso.

En septiembre del año pasado, la jueza de garantías de Cipolletti Agustina Bagniole autorizó a la víctima a llevar, por sus propios medios, a juicio al cantante. Fue luego de que la fiscalía archivara la denuncia por inconsistencias en el relato de la víctima.

Luego, en marzo pasado, el juez de Juicio Marcelo Gómez confirmó que el proceso contra Axel podrá ser encabezado por la víctima en manos de sus abogados querellantes: Ángelo Zamataro y José D’Antona. Tras esta confirmación la parte acusadora estaba en condiciones de pedir la formulación de cargos, pero antes debía seguir produciendo pruebas.

Extraoficialmente se supo que la defensa de Axel, encabezada por la abogada Guadalupe Inaudi, seguirá recurriendo la resolución que habilitó a la victima a formular cargos contra Axel. Incluso podría llegar hasta la Corte Suprema. Es por eso que los abogados de la querella son cautos y esperan contar con una confirmación más.

Como el instituto de la conversión de la acción es nuevo (lo incorporó el código procesal de 2017) organismos superiores como el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema nunca se expidieron con un planteo similar.