Baja colaboración de municipios de Neuquén para controlar las restricciones

La adhesión de Neuquén a las restricciones de Nación se conoció el sábado al mediodía, a través de la difusión del decreto provincial, más de 14 horas después del anuncio presidencial. La comunicación oficial estuvo centrada en las asistencias, pero no en las medidas. El día anterior, el gobernador Omar Gutiérrez y parte de su gabinete habían anunciado, en forma pormenorizada, los apoyos económicos para distintos sectores. El después de este combo fue la confusión sobre los horarios y actividades habilitadas más Municipios que no se sumaron o no controlaron.

Un punto que llamó la atención del decreto provincial 816 es que no invitaba, en su articulado, a que los Municipios adhieran a las medidas, aunque se estaría dando por sentado que las mismas se deben aplicar en todo el territorio. Sin embargo, Cutral Co mantuvo algunas diferencias. Municipios que se encuentren en esta situación, puntualizó el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, "deberán dar las justificaciones del caso".

El Municipio de Cutral Co informó que el horario habilitado de circulación es de 6 a 21 y el comercial hasta las 20, mientras que el decreto nacional la permite hasta las 18. Otra de las diferencias es que permite la permanencia de los clientes en locales gastronómicos y la apertura de gimnasios, ambos con un 30% de aforo. Sí se especificó que prohíben reuniones sociales y eventos de toda clase.

Sin embargo, más allá de una adhesión más clara, todavía no queda demostrado el acompañamiento total de los Municipios con la aplicación de los controles. El domingo y ayer pudo verse a cientos de personas paseando en la zona del río en Neuquén capital, aunque está prohibido circular lejos de los domicilios. Además, recién durante la tarde se hicieron controles en una heladería y una cafetería que atendían clientes en sus mesas. Esta última volvió a hacerlo ayer por la mañana, corte de calle Leloir incluida, sin que la gestión de Mariano Gaido lo impida a pesar de que se había anunciado desde ayer.

Desde el Municipio informaron que realizan acciones de concientización. Al igual que en oportunidades anteriores, se puntualizó que la policía "se encarga del cumplimiento de las normas". La secretaria de Capacitación y Empleo, María Pasqualini, dijo que las medidas se tomaron con el acuerdo de los comerciantes. No habló de controles sobre los mismos, pero sí en el transporte público, porque solo pueden usarlos quienes realicen actividades esenciales.

Sobre las restricciones, Corradi resaltó que se trabajó con los representantes de los sectores comerciales. Lo mismo destacaron desde la Asociación del comercio industria producción y afines de Neuquén (Acipan), sin embargo, reconocieron que prevaleció la confusión. Por su parte, el ministro temió que esas dudas se usen como excusa para justificar aperturas fuera de lo habilitado y consideró que las medidas son parte de "una construcción cotidiana".

El vicepresidente de Acipan, Edgardo Phielipp, consideró que el miércoles se podrá "apreciar el funcionamiento" de las medidas porque el sábado reinaba la confusión, por lo que muchos comercios mantuvieron su actividad con las condiciones ordenadas anteriormente, y hubo algunas manifestaciones individuales del tipo "no voy a cerrar". Resaltó que ayer los grandes comercios no abrieron sus puertas, pero en una recorrida por el oeste la actividad se mantenía y aseguró que esto pasó en otras oportunidades.

"Resulta un poco imposible el control, es difícil que no haya circulación y son negocios chicos que vienen muy complicados. No estamos de acuerdo con la desobediencia civil, pero hay gente desesperada", explicó Phielipp.

Los controles

Corradi explicó que los controles de comercios corresponden a los Municipios y los de circulación, a la Policía, que diseñó un plan de contingencia para esta etapa. A grandes rasgos, consiste en controles vehiculares y de personas durante el día, más el refuerzo de la presencia de agentes durante el horario de restricción de 18 a 6.

En la zona de la Confluencia se distribuyen 140 operativos, entre los fijos y los que van cambiando de lugar. Sobre los que se realizan en las localidades del interior no es detalló cantidad, pero sí que son similares en toda la provincia, porque tienen como finalidad prevenir e informar. También se indicó que los uniformados participan de los controles en transportes públicos, junto a los Municipios.

El rol de Gendarmería será controlar los cascos urbanos y las rutas de Neuquén, Plottier y Centenario, sobre todo durante la noche. Policía Federal también hará operativos, sumándose, además, en Zapala y San Martín de los Andes. Prefectura se concentrará en la Isla 132.

Los principales aspectos que se buscan controlar con este plan de contingencia son las aglomeraciones en espacios públicos, las fiestas clandestinas, la actividad en locales gastronómicos y el cierre de los comercios.

Opinión: Misma disputa, otra gravedad

Por: Virginia Trifogli

“Nadie se quiere hacer cargo de la criatura”, es la frase que volvió a repetirse en la política neuquina. Una reedición del forcejeo de la primera ola, solo que ahora los contagios y las muertes crecen exponencialmente.

El Municipio capitalino, el más grande de la provincia, asegura que llegó a un acuerdo con los comerciantes al mismo tiempo que una cafetería corta una de las calles principales de la ciudad y desde la Cámara de Comercio (Acipan) saben que los locales del oeste siguen abiertos.

Por otro lado, Cutral Co hace gala de ser la ciudad más grande que dirige la oposición al MPN, de la mano de los Rioseco, y no adhiere al decreto provincial, a riesgo de contrariar las medidas nacionales, con quienes sintoniza.

En cambio, difunde restricciones propias, más laxas para el comercio, pero respetando la suspensión de reuniones sociales y todo tipo de eventos.

De uno o del otro lado del discurso, ambos Municipios están haciendo lo mismo: una finta a la obligación de cumplir órdenes de arriba para no pagar el costo político hacía abajo. En un año electoral parece ser un sacrificio que ningún santo está dispuesto a hacer.

Además, los salvavidas económicos vienen desinflados y no llegan a los pequeños comercios. En paralelo, los índices muestran que la crisis se profundiza: sube la inflación, sube la pobreza, suben los contagios y sube la necesidad de camas.

La respuesta sigue siendo que es imposible controlar la intimidad, pero cuando se busca dar el ejemplo con las demás restricciones, que se aplican para bajar la circulación y dejar en evidencia las “clandestinas”, lo digan o no, lo que falta es quien se haga cargo.