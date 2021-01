Bariloche: expectativas en la puesta en marcha del Previaje II

Los referentes de la Cámara de Turismo de Bariloche y Río Negro trasladaron una suma de inquietudes vinculadas al sector al ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens, ayer por la tarde en una reunión en Villa Huinid que se extendió por una hora y media.

Del encuentro también participaron la gobernadora Arabela Carreras, la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Velez, el ministro de Salud, Fabián Zgaib y el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, entre otros funcionarios.

Belén García Bertone, la presidenta de la Cámara de Turismo Bariloche, recalcó que “los ATP como ATP no existen más. La herramienta ahora es el Repro II pero solo por 9.000 pesos. De ahí al sueldo mínimo, vital y móvil hay mucha diferencia. La idea que tienen es generar un fondo complementario desde el Ministerio de Turismo para actividades críticas”.

“Si a una empresa le otorgan el Repro es porque ya demostró que están en crisis. Esa misma empresa podría acceder a este adicional para llegar al sueldo mínimo. De esta forma, se mantiene el ATP”, agregó.

De todos modos, este fondo aún no está confirmado. García Bertone consideró que “lo positivo del Repro es que todos los meses, uno puede presentarse. Quizás un mes resultó bien pero al mes siguiente, no sucede lo mismo”.

Lammens también anunció que se avanza para poner en marcha el Previaje II. “Fue muy bueno el derrame que generó. De hecho, Bariloche fue una de las ciudades más favorecidas. Las agencias de viaje se movieron mucho con excursiones gracias a este programa, al igual que las rentadoras de auto. El presidente de esta asociación aseguró que los salvó el Previaje”, indicó García Bertone y destacó que “no se trata de un subsidio sino de invertir ese dinero en trabajo para que la rueda empiece a girar”.

Los barilochenses manifestaron también la necesidad de pensar “en la temporada de invierno, con Brasil”.

“Pareciera que falta mucho pero no es tanto. Quizás para pensar en altas exigencias a quienes puedan venir a visitarnos. Lo cierto es que hay una alta demanda de brasileños para venir a Bariloche. Pero muchas cosas pueden pasar de acá a agosto”, señaló García Bertone.

Horas antes en El Bolsón, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, descartó la posibilidad, por el momento, de abrir el turismo a los países limítrofes.

“Carla explicó que no podremos vacunarnos todos en 4 meses. Pero tampoco es la única solución y no es que no habrá más coronavirus. No se puede erradicar. De todos modos, el gobierno nacional está enfocado en la necesidad de traer dólares. Y en este sentido, la actividad turística es parte de la recuperación de Argentina”, expresó.

Otra preocupación que trasladaron los empresarios al funcionario nacional estuvo vinculada a “los cánones que Parques Nacionales sigue cobrando como si fuera un año normal”. “Ya están llegando intimaciones y los prestadores están desesperados”, plantearon.