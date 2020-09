Bariloche vuelve a escena con la construcción del Arsat 3

Con el lanzamiento del Saocom 1B y el anuncio del Plan Conectar del presidente Alberto Fernández, Bariloche vuelve a ocupar un primer plano. En los próximos días, Arsat, la empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacia, firmará un contrato con la empresa rionegrina Invap para la construcción del satélite Arsat 3.

“Después de cuatro años de desinversión y un intento de desmantelamiento, esto es un intento para renovar el sistema satelital y volver a tener una política soberana satelital”, sintetizó Facundo Leal, subgerente general de Arsat, en diálogo con RÍO NEGRO.

Destacó que hoy la provincia de Río Negro llega a 35 localidades y con la extensión de la Red Federal de Fibra Óptica, se sumarían 24 localidades rionegrinas más. “Hablamos no solo de internet, sino de telefonía. Es la red troncal. También tenemos intención de llegar al Parque Tecnológico de Bariloche, con una traza como en Choele Choel”, recalcó, refiriéndose al proyecto de red de fibra óptica troncal multiservicio provincial, desarrollado por Altec de aproximadamente 250 kilómetros de longitud.

El convenio para la construcción del Arsat 3 se firmó durante el gobierno de Cristina Kirchner pero quedó en la nada. “En el gobierno de Macri, se firmaron contratos que trajeron perjuicio al estado porque nos pusieron en una situación desventajosa de tener que pagar multas al no haber avanzado. Hoy, el presidente tomó la decisión de avanzar con el Arsat SG1, un satélite de alta capacidad, de dos toneladas”, indicó Leal.

Aclaró que el satélite “será de última tecnología y ya nada tiene que ver con el Arsat 1 y 2 que se hicieron hace muchos años” y tienen su capacidad completa.

Dato 460 personas trabajan en Arsat, en forma coordinada con Invap. La empresa está desplegada en todo el país.

El plan también abarca la Televisión Digital Argentina (TVD) que en un principio, tenía 100 estaciones en funcionamiento y hoy, son 96. “Estamos recuperando 3 para cubrir el 90% del territorio nacional”, detalló Leal.

Describió que la TVD “estaba totalmente abandonada. Hoy, tenemos permanentes cortes que debemos resolver con grupos operativos de Arsat o tercerizados porque durante cuatro años, nunca se hizo mantenimiento”.

Con el nuevo plan, detalló, se podrá “ampliar el servicio y lograr que haya menos cortes en varias localidades”.

El plan contempla además la modernización y ampliación del Centro Nacional de Datos. “Se trata de guardar los datos del estado en la nube de Arsat para que no se vayan a otros países. Lo queremos es ampliar el almacenamiento para redes, servidores, back up. Hoy nuestro Centro Nacional de Datos es de alto rendimiento, del 99,7%. No ha fallado”, acotó.

Señaló que la idea es que el Arsat 3 “cubra todo el país y parte de países limítrofes. Llegaría a donde la fibra no puede llegar. Si bien no a la misma velocidad pero vamos a llegar a más de 200.000 hogares donde no hay posibilidad de llegar con otra conectividad”.

Leal insistió en que en el 2008, Argentina integraba la lista de los nueve países que construían satélites de telecomunicaciones. “Si bien lamentablemente muchos técnicos emigraron, hoy estamos nuevamente activos, entre los pocos países que pueden hacer satélites de telecomunicaciones”.

Planteó que el proceso terminará en 2023 con el lanzamiento. “En 4 meses, el satélite estaría en órbita. Este proyecto estará liderado por Pablo Tognetti, un barilochense que lideró el Arsat 1 y 2 y a su edad, sigue poniéndole el cuerpo”, expresó.