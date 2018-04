Tiene 87 años y está en el hospital porque no puede vivir sola

Ema atraviesa sus 87 años en una de las camas de la sala de mujeres del hospital Ramón Carrillo desde fines de diciembre. Ingresó con una fractura de la rótula pero el inconveniente médico ya fue subsanado y hoy ya no cuenta con un criterio de internación.

Si bien recibe atención del área de Salud Mental, no padece ninguna otra dolencia que le impida regresar a su casa. Pero no puede. Vive sola y su casa no está en condiciones.

En el caso de Ema ya intervino el Área de Protección de Adultos Mayores de la provincia pero aun no hay respuesta para la mujer que ante cada visita de la asistente social del hospital, pregunta cuándo podrá volver a su casa.

Ema es chilena, no tiene hijos y una de sus sobrinas que solía visitarla cada tanto murió tiempo atrás. No percibe ningún subsidio ni pensión por vejez ya que no cuenta con DNI, que en este momento está siendo tramitado por el Consulado de Chile.

Una vez que la mujer estuvo en condiciones de volver a su casa, un grupo de técnicos visitó previamente el espacio pero ante las condiciones, fue necesario ordenar la limpieza. También detectaron que la luz estaba cortada y la vivienda no tenía agua.

Desde el hospital, confirmaron que “en esas condiciones, Ema no puede volver a su casa pero tampoco se ha gestionado un geriátrico o alguna vivienda tutelada del municipio ya que todas están ocupadas”. Recientemente, pidieron “una resolución para la pronta externación de la mujer”.

Hasta hace un tiempo, en el hospital abundaban las personas internadas por motivos sociales. Sin embargo, la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y otros dispositivos intermedios, como el hogar Emaus, permitió poner fin a este tipo de situaciones.

“En los últimos 10 años, se han reducido este tipo de internaciones en un 80%. El de esta señora es un caso aislado”, advirtió el director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil.

Natalia Almonacid, delegada de Promoción Social de la provincia en Bariloche, aseguró que “la situación está intervenida judicialmente. La primera traba es la falta de DNI que ya está siento tramitado pero aun así, será un documento extranjero. Por eso, pedimos que se designe una figura de apoyo -el término curador ya no se emplea más- para que la señora pueda cobrar alguna ayuda económica pero nos tiene que habilitar la Justicia”; indicó la funcionaria provincial.

Almonacid explicó que cuentan con un hogar de adultos mayores en El Bolsón pero Ema insiste con volver a su casa.