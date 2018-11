Una ciudad en miniatura para aprender seguridad vial

Mientras daban vueltas alrededor de la plaza en bicicletas, la consigna era respetar las señales de tránsito o la indicación de algún inspector de tránsito municipal que sumó a la iniciativa del colegio.

“Venimos trabajando en educación vial a lo largo del año. La idea es que los chicos sean agentes multiplicadores y que les expliquen a sus papás que no pueden sentarse adelante, que deben usar siempre el cinturón de seguridad, que no pueden usar el celular mientras conducen y que no pueden estacionar en doble fila”, remarcó Garcés.

Carlos Catini, el director de Tránsito de Bariloche, monitoreó la actividad. “Desde el municipio aportamos la señalización y el personal. Ayer nos trajimos todas las bicicletas con los camiones de la municipalidad y las guardamos hasta hoy. Hace dos años que nos focalizamos en llevar la educación vial a los diversos establecimientos escolares”, indicó.