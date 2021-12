Barracas Central venció a Quilmes por penales en la gran final y subió a Primera

El último boleto hacia la Primera División se definió por penales. Barracas Central estuvo más certero que Quilmes y ahora formará parte de la elite del fútbol argentino. El tiempo reglamentario del partido por el final del Reducido de la Primera Nacional jugado en la cancha de Racing terminó igualado sin goles, y hubo que recurrir a los tiros desde los 12 pasos para definir un ganador.

Fue allí que el Guapo sacó chapa en el todo o nada y venció al Cervecero por 5-4. En la serie decisiva llegaron empatados en 4 al último penal y fue Rafael Barrios el que marró el quinto para Quilmes. Fernando Valenzuela se hizo cargo del disparo de Barracas, no falló y le dio el ascenso al club cuyo presidente, en licencia, es Claudio Chiqui Tapia, titular de AFA.

Como toda final, los primeros minutos fueron decididamente de estudio. Ambos equipos lucieron muy atados y esperando a ver qué hacía el rival. Pero después del cuarto de hora, Barracas y Quilmes comenzaron a soltarse y fue el Guapo el que tuvo la primera chance real en el Cilindro.

A los 21′ a Mauro Albertengo lo empujaron dentro del área, chocó con Rodrigo Saracho, y el árbitro Darío Herrera cobró falta para el Cervecero ante el reclamo de los jugadores de Rodolfo De Paoli. Cinco minutos después, tras un contraataque, Mauro Albertengo reventó el travesaño de un cabezazo. Barracas asediaba a Quimes, que no reaccionaba.

Recién a los 32′ llegó la primera respuesta del equipo de Facundo Sava. Tras un tiro libre y la respuesta de Maxi Gagliardo, Rafael Barrios llegó exigido y la pelota dio en el palo.

El Cervecero siguió presionando y a los 35 Camilo Machado metió el centro tras un córner, Mariano Pavone anticipó a todos y su cabezazo del Tanque, otra vez, pegó el palo derecho de Gagliardo.

Lo que se vio en el complemento, no se pareció en nada a lo entregado en la parte final de la etapa inicial. Los equipos se fueron aferrando al cero, a evitar los errores no forzados y la final se deslució por completo. Barracas intentó un poco más desde el juego asociado y Quilmes buscó salir rápido de contra, pero no tomó buenas decisiones en el pase final.