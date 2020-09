"Barro TV", otra manera de difundir el arte

La galería Barro estrenó la plataforma "Barro TV", un nuevo espacio audiovisual que funcionará en Instagram y YouTube para difundir videos, documentales, archivos y piezas experimentales creadas por artistas, antropólogos y diseñadores en una búsqueda de reinventar los canales de comunicación y los lugares de reflexión del arte contemporáneo.

"Creo que todos aprendimos a partir de este contexto tan extraño e insólito, que necesitamos adaptarnos permanentemente, estar preparados y buscar soluciones que nos permitan comunicar y visibilizar el trabajo de nuestros artistas y de todos los agentes culturales del sistema del arte", explicó Nahuel Ortiz Vidal, director de la galería con sede en el barrio de La Boca, a poco del lanzamiento oficial.



El estreno de Barro TV fue en simultáneo en su web (barro.cc) y en su canal de YouTube, con una entrevista a Marcelo Pombo, cuya emblemática obra "Winco" es un tocadiscos Wincofón pintado y chorreado con diferentes colores, que integra la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

"Recurrimos a diferentes profesionales de disciplinas como el diseño, la antropología, las artes audiovisuales, la sociología y la comunicación porque nos interesa que Barro TV funcione como antena y como espacio de pregunta", añade Ortiz Vidal.

Para el galerista, hay una ambición también que es "darle visibilidad y promoción al trabajo de los artistas y de todos los agentes que componen este sistema", que, tal como se ha dicho, fue uno de los más afectados por la pandemia.



El flamante proyecto -cuyos contenidos serán traducidos a diferentes idiomas- se organiza en cuatro segmentos o ejes temáticos ("cuatro canales", como define la propia galería) desde el tratamiento más convencional como puede ser el formato entrevista, hasta el "Canal Arti" que apela a videos "coreográficos", sin estructura preconcebida, anónimos y experimentales.

"Cuál es el hábitat natural que en el siglo XXI define nuestro entorno" es, por ejemplo, el motor e hilo de la charla con Pombo (Buenos Aires, 1959), referente de los artistas que a fines de los 80 se aglutinaron en torno del Centro Cultural Rojas, donde una estética alejada del conceptualismo promovió debates teóricos sobre lo kitsch, el arte light, lo guarango y el arte gay.

Otro de las segmentos, "Videolecturas", presentará en su estreno una lectura del escritor francés Georges Perec (1936-1982) -con traducción- en la que aborda "La vida instrucciones de uso" en alusión al poder de las imágenes, y al siglo más visual que hasta ahora transitó la raza humana.

Con un video inédito, participará también del lanzamiento de Barro TV la artista argentina Amalia Ulman, quien ganó reconocimiento internacional con su proyecto "Excellences and Perfections", que consistió en inventar un falso usuario de Instagram, donde relataba las vivencias de una veinteañera que buscaba triunfar en Los Angeles, una "obra de arte" que duró seis meses, en 2014, y que la llevó a ganar miles de seguidores en redes.

Nahuel Ortiz Vidal, director de la galería Barro.



Dentro del Canal denominado "Archivo", que apunta a difundir videos inéditos o poco conocidos, la artista presentará "Buyer Walker Rover", una caminata solitaria en formato selfie por diferentes ciudades del mundo, que de algún modo hacen referencia al mito del ciudadano global.

"Barro TV es una idea que teníamos desde hace tiempo pero que pudimos terminar de darle forma y concretar durante el período de cuarentena. Nos pareció que en este momento de pausa generalizada era necesario repensar algunas preguntas y cuestionamientos, y la plataforma televisiva nos permite desarrollar una variedad de canales y de programas que irán creciendo, tocando temas que incluyen y exceden a Barro, pero que siempre gira en torno al arte contemporáneo", señala el galerista Ortiz Vidal.

P- Existen pocas referencias en Argentina que vinculen arte y TV. ¿Tuvieron algún modelo de inspiración para planificar el diseño del canal?

R- Barro TV, dirigido por la diseñadora Laura Escobar, nace de la puesta en común de ideas de todo el equipo, y no existiría si no fuera por el aporte de artistas y profesionales de los que se nutre esta propuesta. Creemos que es una iniciativa bastante novedosa, aunque tal vez un poco retro. Desde La Boca no podíamos no ser nostálgicos. Y somos conscientes de que en nuestra escena hubo propuestas como el "Banquete telemático" de Federico Klemm o las entrevistas de Daniel Abate en "El club de arte" que marcaron la escena. Sin embargo esto es diferente. Cada canal tiene su propia impronta y, pese a que esta TV tiene un canal dedicado exclusivamente a "Entrevistas", las entrevistas en sí son bastante fuera de lo común.

P- ¿Cómo definirías la impronta de Barro TV?

R- Los contenidos son extraños, fuera de lo común, raros, experimentales, mutantes. Como decía, cada canal tiene su impronta y nos gusta pensarlo como un cuerpo vital y vivo, cambiante, anímicamente inestable, hasta bipolar. Nos gusta que Barro TV nos sorprenda y que sean preguntas abiertas que van resolviéndose programa a programa.

P- ¿Con qué criterios se definieron los diferentes segmentos?

R- Elegimos organizar la TV a partir de esos criterios como formas transversales de mapear la escena. Nos pareció importante pensar por fuera de categorías establecidas y de etiquetas que predispongan al espectador a encontrarse con uno u otro tipo de contenido. Tal vez el canal de "Entrevistas" a priori sea el más reconocible, sin embargo, el contenido de ellas, como el de los canales "Arti", "Archivo" y "Videolecturas" buscan ser espacios abiertos a la experimentación.

P- ¿Barro TV busca posicionarse como una alternativa al inmenso avance de comunicación digital, que hoy impera entre zooms y videollamadas?

R- A diferencia de las propuestas que vemos en estos tiempos en plataformas digitales como Zoom, Barro TV no necesita de la presencia en directo del espectador. Los programas de los diferentes canales pueden ser vistos cuando la gente lo desee desde nuestra web y quedan alojados allí para volver a visitarlos, mirarlos nuevamente, analizarlos, trabajarlos. Ojalá el día de mañana Barro TV sea un aporte de archivo audiovisual para futuras generaciones de artistas, académicos, diseñadores y diferentes profesionales que se dediquen a estudiar el arte contemporáneo.

Los contenidos se podrán ver en la web de la galería, www.barro.cc/es/tv, en el canal de YouTube y en Instagram @barro_cc.

Télam