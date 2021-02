Básquet: por qué fue exitoso el ciclo del Boty Santángelo en Centro Español

La palabra ''éxito'' generalmente se vincula con las títulos. Pero el paso de Mauricio Santángelo por la dirección técnica de Centro Español incluyó varios logros que trascienden los resultados.

El cambio que experimentó Español desde la llegada del Boty, fruto del trabajo conjunto con Matías Resa, Mario Sepúlveda como referente y un grupo de trabajo con sentido de pertenencia, fue sustancial, ya que incluye a todos y a todas en cualquier edad. El Torito se transformó en una familia que como club representó a Neuquén y a la Patagonia.

Santángelo sintetizó un proyecto en el que Centro optimizó los recursos propios y regionales para competir a nivel nacional. Primero lo hizo con grandes campañas en el Federal y luego decidió pegar el salto a la Liga Argentina, donde además de estar a la altura se convirtió en la localía más fuerte de la segunda categoría del básquet a nivel país.

Pero valorar la gestión de Santángelo como DT desde los ocho títulos de primera entre Liga Local e Integración, o las excelentes actuaciones en el plano nacional sería caer en lo obvio. El éxito deportivo en Español es una consecuencia y no un objetivo principal.

El crecimiento exponencial en la cantidad de chicos y chicas que se sumaron al club, el trabajo conjunto con otras instituciones de la provincia para potenciar sus formativas y la consolidación de una idea seria que acompaña el desarrollo de personas a través del deporte, conforman la marca registrada del paso del Boty. El experimentado entrenador fue un eslabón fundamental de la cadena virtuosa que Español mostró en estos años.

En cuanto al juego, la intensidad y la dinámica fueron el sello que identificó al Torito puertas adentro y puertas afuera. Si en los partidos de los últimos siete años a los jugadores les sacaban camisetas, igual se sabía que era Español.

Incluso en el momento donde la cuestión económica no cerró, la directiva no titubeó en decir ''este torneo no lo jugamos''. Algo que parece lógico pero ocurre poco.

Pese a no participar de la Liga Argentina que hoy arranca, Centro proyectó jugadores locales como Nicolás Bravo, Francisco González y Agustín Pérez Tapia que hoy brillan a nivel nacional. Otros tantos que pasaron por el club se potenciaron de la mano del Boty y siguieron su camino.

No es casual que buena parte del ambiente del básquet haya sido elogioso para con lo realizado por Español y Santángelo en los últimos años. El proyecto sigue, pero el DT decidió finalizar su ciclo.

La despedida

*Fin de un Ciclo*

Quiero agradecer al Club Centro Español de Plottier, por haberme dejado soñar y cumplir sueños, de haber proyectado y vivenciado momentos maravillosos, de mucho aprendizaje y experiencias vividas en tan gloriosa institución. Amo Centro Español, colaboradores, integrantes del cuerpo técnico que hoy están y también que pasaron, sus dirigentes, jugadores.as, afición, gente de Plottier y de la zona que nos acompañaron incondicionalmente durante estos hermosos 7 años, que junto a mi familia, disfrutamos a pleno, donde pudimos generar muchas amistades que perduraran para toda la vida.

Llevare estos colores en mi corazón, pero hoy siento que se cumplió un ciclo, en el que no tengo reproches, en el que no me voy enojado con nadie, en el que me voy agradecido de todo lo vivido y el amor que le dieron a mi familia. Me voy pleno, lleno de amor y felicidad sintiendo que Español es un club grande y no solo por los logros, sino por el sentimiento de su gente, la calidad humana y lo bien que te hacen sentir cada día. Debo prepararme para un nuevo desafío, en busca de nuevas vivencias y sueños por cumplir, pero con la experiencia de haber aprendido de todos Uds., y el respeto que siempre recibí de la también gran institución que es el club Plottier.

Realmente no pensé que esto llegaría, pero nada es para siempre y si bien mi corazón, la emoción, me hacen piantar un lagrimón, mezcla de sensaciones por la decisión tomada, también sé que la razón me dice que es momento de renovar energías y que otras personas hagan crecer más este proyecto institucional y mejorarlo cada día. En estos años se alinearon los planetas y conjugaron objetivos en común que llevaron a un crecimiento exponencial, y que las personas pasamos pero los sentimientos quedaran, y el club seguirá forjando su principal patrimonio, su hermosa vida social, vivir, convivir la pasión y disfrutarlo en una gran familia.

Hoy me toca a mí aplaudir de pie a Centro Español como en muchas canchas lo hicieron en reconocimiento de lealtad deportiva y compromiso por la camiseta, dejando una huella, a las galleguitas y toritos que nos han representado a lo largo y ancho de nuestro país.

No es un adiós, sino un hasta siempre, se termina un ciclo, pero quedara el amor que pudimos cosechar junto a mi familia de cada uno de ustedes y los hermosos momentos vividos.Español seguirá creciendo cada día y tiene esa fuerza que lo caracteriza para salir adelante en cada momento. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición sigan brillando y marcando valores a través de este maravilloso deporte. Gracias y mucho cariño

Mauricio “boty” Santángelo