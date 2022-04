Campazzo suspendido en la NBA por empujar a un rival

Facundo Campazzo fue suspendido por un partido y no podrá jugar el próximo duelo de los Denver Nuggets ante Golden State Warriors por los play offs de la NBA de básquetbol, tras haber sido sancionado por darle un empujón a un jugador de Los Angeles Lakers el domingo último.

El base cordobés, de 31 años, recibió el castigo de “un partido de suspensión por empujar con fuerza desde atrás al escolta de Lakers, Wayne Ellington”, en el curso del cotejo que el equipo del DT Michael Malone sostuvo con Los Angeles Lakers, por la última fecha de la fase regular.

La infracción fue catalogada como flagrante tipo 2, según indicó la NBA en un comunicado.

De esta manera, el exjugador de Real Madrid no estará disponible para actuar el sábado en el choque ante Warriors que se jugará en el Chase Center, de San Francisco, en el primero de una de las series de cuartos de final de la Conferencia Oeste.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/l6j7SEiOzr