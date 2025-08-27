Del Progreso está entre los mejores del país y será local en las semifinales de Liga Federal U15

Del Progreso está entre los mejores equipos de la Liga Federal Formativa U15. Este fin de semana será local en el Gigante de calle Maipú del cuadrangular semifinal. El club roquense ganó la licitación para ser el anfitrión de Regatas Corrientes, Santa Rosa de Chajarí (Entre Ríos) y Talleres de Gálvez (Santa Fe).

Son 12 los equipos clasificados de la cuarta fase del torneo, que jugarán esta instancia divididos en tres cuadrangulares de semifinales. Los tres ganadores de cada cuadrangular y el mejor segundo se clasificarán a la siguiente instancia.

En los restantes cuadrangulares se enfrentarán en Mar del Plata: Kimberley, Olímpico de La Banda, Náutico de Zárate y Boca Juniors.

En el cuadrangular de CABA: Ferro Carril Oeste, Comunicaciones, Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz y Alianza de Jesús María (Córdoba).

Vale recordar que Progreso accedió a esta instancia tras vencer, el pasado 17 de agosto, a Obras Sanitarias (CABA) y a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, consolidándose entre los 12 mejores equipos del país.



El cronograma de partidos de la Liga Federal U15

Sábado 30/8

18:00 hs: Regatas vs Talleres



20:00 hs: Club Del Progreso vs Santa Rosa



Domingo 31/8