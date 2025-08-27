Del Progreso está entre los mejores del país y será local en las semifinales de Liga Federal U15
El equipo roquense jugará este fin de semana en el Gigante de calle Maipú por la semifinal nacional. Está entre los mejores 12 del país. Los detalles.
Del Progreso está entre los mejores equipos de la Liga Federal Formativa U15. Este fin de semana será local en el Gigante de calle Maipú del cuadrangular semifinal. El club roquense ganó la licitación para ser el anfitrión de Regatas Corrientes, Santa Rosa de Chajarí (Entre Ríos) y Talleres de Gálvez (Santa Fe).
Son 12 los equipos clasificados de la cuarta fase del torneo, que jugarán esta instancia divididos en tres cuadrangulares de semifinales. Los tres ganadores de cada cuadrangular y el mejor segundo se clasificarán a la siguiente instancia.
En los restantes cuadrangulares se enfrentarán en Mar del Plata: Kimberley, Olímpico de La Banda, Náutico de Zárate y Boca Juniors.
En el cuadrangular de CABA: Ferro Carril Oeste, Comunicaciones, Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz y Alianza de Jesús María (Córdoba).
Vale recordar que Progreso accedió a esta instancia tras vencer, el pasado 17 de agosto, a Obras Sanitarias (CABA) y a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, consolidándose entre los 12 mejores equipos del país.
El cronograma de partidos de la Liga Federal U15
Sábado 30/8
- 18:00 hs: Regatas vs Talleres
- 20:00 hs: Club Del Progreso vs Santa Rosa
Domingo 31/8
- 10:00 hs: Santa Rosa vs Regatas
- 12:00 hs: Talleres vs Club Del Progreso
- 18:00 hs: Talleres vs Santa Rosa
- 20:00 hs: Regatas vs Club Del Progreso
