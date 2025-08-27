Se viene el Rally de Los Menucos por la quinta fecha del certamen Regional

Se viene una nueva edición del Rally Ciudad de Los Menucos. La competencia se disputará del 29 al 31 de agosto en la localidad de la Línea Sur rionegrina, en el marco de la 5° fecha del Campeonato Regional de Rally. La organización está a cargo del municipio de Los Menucos y el contralor deportivo será de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y Federación Regional 11.

La actividad se pondrá en marcha el viernes 29 de agosto, desde las 20, con la rampa de largada que estará ubicada frente al edificio municipal, en calles Buenos Aires y Santiago del Estero.

La competencia tendrá seis pruebas especiales a lo largo del fin de semana, con un total de 143,40 kilómetros de recorrido.

Los pilotos anotados para el Rally de Los Menucos

Al momento del cierre de las inscripciones fueron 38 los binomios anotados. Entre los participantes se destacan la presencia de pilotos destacados como Mauro Debasa (Ford Ka), reciente ganador de la Manzana, el chubutense Omar Kovacevich en la categoría RC5 con el Ford Fiesta, junto al roquense Lucas Craievich (Fiat Palio) y Rauly Martínez de Villa Regina en la competitiva A6 con el Fiesta.

En tanto, Luis Beltrán de Rincón de los Sauces será de la partido con el Peugeot 208 en la RC5 y el neuquino Facundo Sabas en la A6, la división más numerosa hasta el momento. Otro de los confirmados es el roquense Agustín Pistagnesi, en N1 con el Gol Trend, que viene de vencer en la Manzana Regional.