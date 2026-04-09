El Club Unión de Allen inaugura su cancha de básquet luego de la remodelación

El estadio de básquet José Luis López de Arcaute del Club Unión Alem Progresista es uno de los más emblemáticos de la región y este año se le realizó una obra clave para el día a día de la disciplina.

Con el trabajo de la subcomisión, el acompañamiento del club y el apoyo de sponsors y allegados, se ampliaron las dimensiones de la cancha para que más chicos puedan entrenar en la semana. Este viernes, a las 20:30, será el acto de inauguración.

«Se sumaron muchos chicos, lo que nos obligaba a buscar un lugar. Una sola cancha con más de 100 chicos y chicas más el plantel de primera era imposible», describió Gustavo Ramos, integrante de la subcomisión de básquet del club.

«Nuestro estadio tiene una de las mejores infraestructuras de la zona, es un estadio pensado para el básquet y se hizo con mucho espacio, decidimos aprovecharlo al máximo», agregó.

El parquet se amplió a lo ancho del estadio, se desplazaron las tribunas fijas y se compraron nuevos aros. De esta manera, quedó un espacio suficiente para dos canchas transversales lo que permitirá que dos categorías puedan entrenar a la par.

En los próximos meses, se incorporarán 5 tribunas móviles con lugar para 40 personas cada una. La idea es sacarlas durante la semana para los entrenamientos y colocarlas los días de partido.

Dentro de las obras que se realizaron también se pulió y se pintó la cancha. A su vez, en el último tiempo, se montó un gimnasio propio y se refaccionaron los vestuarios.

«Tenemos un proyecto a 10 años, antes de pelear campeonatos el objetivo fue reforzar las bases, fortalecer de abajo hacia arriba», destacó Ramos.