Pérfora le sacó el invicto a Independiente en La Caldera, por la Liga Federal de básquet

Con un último cuarto furioso, que terminó 27-8, Pérfora derrotó a Independiente por 84-65 en La Caldera, y le sacó el invicto en la división Sur de la Liga Federal de básquet. De esta manera, el Verde de Plaza Huincul se recuperó de la caída ante Centro Español (único líder) y dejó en claro que tiene intenciones de seguir en la zona alta.

Consumada la victoria de Pérfora, la lucha del podio quedó de la siguiente manera: el Torito suma 12 puntos (6-0), el Verde tiene 13 aunque con marca de 6-1, y el Rojo quedó en 11, con registro de 5-1. Son los grandes favoritos a quedarse con el 1 y el domingo 12 habrá un partido de aquellos, porque Español e Independiente medirán fuerzas en El Templo de Plottier.

Julián Ruiz fue una de las figuras en la cancha del Rojo. (Prensa Indpendiente)

Desarrollo cambiante, con gran cierre del Verde

En un partido que cambió de desarrollo con el correr de los minutos, el local empezó mejor y sacó las primeras distancias en el partido. Sin embargo, aflojó demasiado en el último parcial y Pérfora se lo llevó. Así lo grafican los parciales: 29-20, 38-36 y 57-57. La visita ganó los 10 finales por 27-8 y festejó lejos de casa.

En el inicio se dio una batalla “mano a mano” entre los Julianes. Fedele, con 11 puntos en el local, y Ruiz, con 12 en la visita, se cargaron todas las responsabilidades ofensivas y fueron los mejores de sus equipos. Sin embargo, el que encontró más variantes fue Pérfora y por eso ganó. El principal fue Nahuel Vicentín, quien llegó a los 21 puntos y terminó uno debajo de los 22 de Fedele.

En medio de estadísticas parejas, los seis rebotes más (40-34) y la gran diferencia en pérdidas (15 del Rojo contra 7 del Verde) terminaron por inclinar la balanza a favor del equipo de Fernando Claris. Atrás de los máximos anotadores, tres nombres llegaron hasta 17 puntos: Ruiz y Sebastián Godoy Vega (más 10 rebotes) en el ganador; y Joaquín Marcon en el local.

Así sigue la división Sur

Este jueves a las 21, Pacífico (2-4) recibirá a Deportivo Roca (1-4) en el Viejo Ramírez; mientras que el viernes 10, también a las 21, se medirán Petrolero Argentino (0-6) y Club Plottier (3-3), en La Cueva de Plaza Huincul. El domingo 12, a las 20:30, será el gran duelo Español-Independiente, en El Templo de Plottier.