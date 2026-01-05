La ilusión nacional de Independiente de Neuquén y Biguá viene con retoques

Biguá e Independiente ya atravesaron la etapa de adaptación en la Liga Nacional Femenina de básquet y en este 2026 intentarán dar el salto de calidad. Se viene el torneo Clausura, con punto de arranque el 10 de este mes y por eso ambos planteles están de pretemporada. Las Verdes, desde el sábado; las Rojas, a partir de hoy.

La primera parte del torneo será igual a la del Apertura y las neuquinas afrontarán 16 fechas, con los mismos rivales de la Conferencia Sur: Berazategui, El Talar, Ferro, Lanús, Obras, Rocamora y Unión Florida.

El cambio vendrá en la postemporada porque no se harán cuadrangulares, sino que se disputarán llaves de cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5). Esos cuatro ganadores, después se cruzarán con el top 4 del Norte, hasta definir al campeón. Ferro se quedó con el título en el primer torneo del año.

Si de planteles se trata, Biguá metió una renovación importante, porque no seguirán Rocío Bereilh, ⁠Ornella Tarchini y Paula Fernández. Las nuevas caras serán Andrea Valdes, integrante de la selección de Chile, y la experimentada mendocina ⁠Daiana Ten, quien viene de jugar en Bochas de Córdoba. Además, sumó al preparador físico Adrián Martín, quien viene de trabajar varias temporadas en Pacífico.

Siguen en el equipo sus figuras, Agustina Jourdheuil, Agustina García, además de Charo Lértora, Camila Gutiérrez, Julia Centurión, Maitena Merino, Juana Tapia, Micaela Mercado y Agustina Hernando. En el Apertura, Biguá terminó en el octavo puesto con marca de 4-12 y le ganó a Rocamora en el cierre del cuadrangular clasificatorio, donde siguieron con vida El Talar y Berazategui.

Independiente, por su parte, sufrirá la baja de Josefina Cortes, quien fue determinante en la zona interna, pero sufrió una lesión en el cuadrangular, ante Obras Sanitarias. Seguramente, la integrante de la Selección de Chile se perderá casi toda la fase regular. Para ocupar ese lugar llega Martina Torres, de Trelew, pero con experiencia en Liga Nacional y campeona con las Tacheras en 2022.

No seguirá Sofía Delucchi y siguen la determinante Laila Raviolo, Julieta Tell, Julieta Ibarra, Valentina Mendoza, Guadalpe Demársico, Valentina Canales, Iara Parra y Lourdes Briones. Las Rojas fueron séptimas con registro de 5-11 y cayeron en sus tres partidos del cuadrangular, contra Ferro, Unión Florida y Obras Sanitarias.

Los partidos de Independiente en enero

Local de U. Florida (14/01)

Visita a Ferro (21)

Visita a Lanús (22)

Visita a Obras (25)

Visita a El Talar (26)

Local de Rocamora (30)

Local de Berazategui (31)

Los partidos de Biguá en enero

Visita a Lanús (10/01)

Visita a Ferro (11)

Local de U. Florida (15)

Visita a El Talar (20)

Visita a Obras (21)

Local de Berazategui (30)

Local de Rocamora (31)

Campus de Jourdheuil y García en Biguá

Entre el 13 y 16 de este mes, Biguá realizará un campus de entrenamiento, con la participación de Agustina Jourdheuil y Agustina García, las figuras del equipo de primera, y todo el cuerpo técnico comandado por Rubén Jaime.

Las inscripciones se puede efectuar al link https://forms.gle/iJCJFbPTmwcSZVbM6 o al contacto 299 575-8052, e incluyen la camiseta de campus, hidratación, fruta y la entrada para el primer partido como local, ante Unión Florida, el 15 de enero a las 21 en el estadio Ruca Che. El campus está orientado a jugadores y jugadoras de 11 a 21 años.