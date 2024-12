Liga Argentina de básquet: Paletta, la vuelta después de una década y los sueños de ascenso con Depo Viedma

Deportivo Viedma tiene números brillantes en la temporada de la Liga Argentina de básquet (14 victoria y 3 derrotas) y en los últimos tres éxitos sumó un refuerzo de lujo: Nicolás Paletta volvió al club después de 10 años y una larga vuelta por varios equipos, demostró que su categoría está intacta y ya está subido en ese carro de la ilusión llamada ascenso. La próxima escala será este fin de semana en Colón, Entre Ríos, donde se disputará uno de los cuadrangulares semifinales y habrá un solo para el Final Four de enero.

El equipo de la capital rionegrina abrirá el reducido el viernes a las 19 contra Ciclista Juninense, mientras que el segundo turno se verán las caras el local, La Unión, contra El Talar.

“Va a ser durísimo. Es una locura lo parejo y lo difícil que es, pero bueno, es propio de esta categoría que jugué tantos años. Toda la vida fue igual y más ahora, que hay un solo ascenso para 32 equipos. Este nuevo formato te da la chance de ganar uno de los dos torneos y jugar una final. Es lo que vamos a ir a buscar: ganar el primer torneo. Ojalá podamos meternos en el final four”, largó el base que viene de jugar en Oberá, por la Liga Nacional.

Está claro que Nico se metió rápidamente en el mundo Depo y así lo reconoce. “La verdad es que estoy muy contento. Las sensaciones por ahí fueron un poco raras porque el último partido con la camiseta de Viedma había sido en marzo de 2014. Se terminó dando y justo concreté la vuelta para el cuadrangular”. Este reducido se jugó en casa y el equipo rionegrino superó a Pilar, Racing y Villa Mitre para seguir en el torneo.

El retorno de Paletta se confirmó en agosto y en ese momento coordinaron que el base se sumaba en diciembre. “No es lo mismo cuando ya se sabe desde hace varios meses. Empecé la pretemporada con ellos porque justo había vuelto de Colombia los primeros días de agosto y estuve dos o tres semanas en Viedma”, comentó Nico.

“Es raro, me ha tocado entrar ya con equipos armados y quizá fue un poco más difícil el tema, pero está claro que también influyen los resultados –agregó-. Los chicos quedaron primeros, con un récord buenísimo de 11-3 y un poco me gastaban. Yo pensaba por dentro: ‘Lo único que falta es que me sume y que perdamos, no quería ni pensarlo’”.

Está claro que su pasado por el club y el contacto permanente fueron claves para este retorno: “Conocía a los chicos y sobre todo a Guillermo Bogliacino, que lo tuve la primera vez que vine a Viedma, allá por el 2010. Tengo una relación de muchos años con el club y eso hace que la adaptación sea más fácil”.

Las experiencias en el exterior y el sueño de ascenso en Viedma

Desde el 2014 hasta la fecha, Paletta le dio una larga vuelta a su carrera, con participación en Liga Nacional (Hispano Americano, Comunicaciones, Oberá, Riachuelo y Olímpico) y, desde 2023, un tremendo periplo que incluyó cuatro países: Colombia, Paraguay, México y Bolivia.

“Tomé la decisión de buscar opciones en el exterior y la verdad es que fueron experiencias muy buenas. Nunca imaginé jugar tan rápido en cuatro países”, dijo Nico. Y a modo de ejemplo, detalló: “Estuve un mes en la Isla de San Andrés. Había ido de vacaciones 5 o 6 años atrás y de repente me encontré jugando al básquet en un lugar así. Aproveché para recorrer un poco”.

Ahora es tiempo de retorno y llegar lejos con Deportivo Viedma es el objetivo. “Ya me establecí acá. Soy de Bahía (37 años, 14 de noviembre de 1987) pero vivo en Patagones y la idea es quedarme acá”, afirmó.

El sueño, claramente, es el ascenso a la elite: “Ojalá. La verdad es que el proyecto viene de muchos años, los dirigentes hacen un esfuerzo muy grande y te diría que es un club histórico en la categoría. Yo creo que a la larga se va a dar. Son categorías muy difíciles. Uno puede hacer un año perfecto, pero perdés la final y te quedas con las manos vacías. Hay que estar preparado para el momento más importante que son los play offs.

