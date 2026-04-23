Mirá todos los precios de venta del remate de Lesiuk Hnos. en Sarmiento y una sorpresita al final

Hace instantes finalizó el remate que hizo la firma Lesiuk Hnos en Sarmiento, Chubut, con un encierre que superó las 1.500 cabezas.

El mejor valor de venta lo obtuvo un lote de terneros livianos, de 130/150 kilos con un precio de $ 7.550 el kg.

Entre los establecimientos que participaron consignando hacienda estuvieron: El Rodeo, Chacra Alberto, El Lago, Los Sauces, La Sonora, Telken, La Laurita, Don Riquín, Santa Elena, Leleque, El Tirunfo, Pampa Leman, Don Manuel, Rupai Pacha y Los Corrales, entre otros.

Sobre el final del remate se sumaron un par de lotes del Establecimiento Pampa del Toro, constituidos por 200 terneros de 180/190 kg. vendidos a $ 7.100 el kg. y un lote de 150 terneras, que obtuvieron un valor de venta final de $ 7.000.

Una vez más, al igual que en mayo del año pasado cuando la firma consignataria realizó el primer remate en la Sociedad Rural del lugar, la hacienda presentada en Sarmiento se destacó por la calidad y la buena presentación, dando como resultado un gran evento ganadero en esa plaza chubutense.

A continuación el listado completo de la hacienda que salió a venta y los precios obtenidos por cada categoría.