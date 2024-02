Liga Federal de básquet: se confirmaron las primeras tres fechas y se vienen amistosos

A tres semanas del inicio de la edición 2024 de la Liga Federal Básquet y mientras los ocho equipos de Neuquén y Río Neuquén están enfocados en su preparación de cara al exigente certamen, la CAB confirmó las primeras tres fechas del campeonato. Por otra parte, este fin de semana se jugará cuadrangular amistoso.

Según anunciaron desde la organización de la tercera categoría del básquet nacional, la actividad iniciará formalmente el viernes 23 con cinco partidos de la división Metropolitana. Los conjuntos de la región, en tanto, comenzarán su participación al día siguiente con duelos muy interesantes.

Dos días después, el lunes 26 de febrero, será el turno para la segunda fecha y cinco días más tarde será el momento para la tercera jornada. Además, se informó que todo el calendario de la Liga Federal estará cargado en el sistema de Gesdeportiva que utiliza la CAB.

En el primer día de competencia para los zonales, habrá acción en tres ciudades: Neuquén, Plaza Huincul y Roca. En la capital provincial Biguá será local de Independiente y Pacífico recibirá a Petrolero, Del Progreso viajará a la Comarca Petrolera para chocar con Pérfora y Centro Español (campeón del último PreFederal) será visitante de Deportivo Roca.

Así se jugarán las primeras tres fechas

SÁBADO 24/2

Conferencia Sur

20:00 horas – El Biguá vs. Independiente de Neuquén

20:00 horas – Pacífico vs. Petrolero

21:00 horas – Perfora vs. Del Progeso

21:00 horas – Deportivo Roca vs. Centro Español de Plottier

LUNES 26/2

Conferencia Sur

21:00 horas – Centro Español de Plottier vs. Pacífico

21:00 horas – Independiente de Neuquén vs. Perfora

21:00 horas – Del Progreso vs. El biguá

22:00 horas – Petrolero vs. Deportivo Roca

SÁBADO 2/3

Conferencia Sur

20:00 horas – El Biguá vs. Centro Español de Plottier

21:00 horas – Independiente de Neuquén vs. Deportivo Roca

21:00 horas – Perfora vs. Pacífico

21:00 horas – Del Progreso vs. Petrolero

Cuadrangular amistoso de equipos de Neuquén en Cipolletti

Apenas faltan tres semanas para el inicio de la Liga Federal 2024 y los conjuntos de la región avanzan a pleno con sus respectivas pretemporadas. Si bien todos están enfocados en los trabajos de preparación física, nadie quiere descuidar el aspecto del juego.

Es por eso que los tres conjuntos de Neuquén y el representante de Plottier organizaron un cuadrangular amistoso que se disputará en el Polideportivo Minucipal de Cipolletti este fin de semana.

Los partidos se jugarán el viernes 9 y el sábado 10, a las 20 y 22 horas. La entrada tendrá un valor de $1.500 por persona, mientras que los menores de 16 años no pagan. El primer día jugarán: Independiente-Centro Español y Bigua-Pacífico, mientras que el segundo el Torito se medirá con Biguá y habrá clásico de Neuquén para el cierre.

El goleador del PreFederal se lleva su talento a Mendoza

Pablo Almendra, capitán de Independiente y goleador del último PreFederal, anunció días atrás que no iba a continuar en el Rojo y que se seguiría su carrera en una región distinta. Finalmente en las últimas horas se confirmó que el alero llevará su talento a Mendoza.

Almendra se convirtió en nuevo jugador de Atenas de Mendoza para disputar la Liga Local de esa provincia, que es muy fuerte y no tiene equipos en la Liga Federal. A pesar de no disputar la tercera categoría del básquet nacional, se trata de una competencia muy fuerte con jugadores renombre.