PreFederal de básquet: los DT, Rubio y Denegri, palpitan la gran final Pacífico-Español

Pacífico defiende la corona y viene de ganar una serie clásica para el infarto. Centro Español llega de arremetida, con dos impactos ante los equipos de Roca. A horas del arranque de la gran final del PreFederal de básquet, sus entrenadores, Maximiliano Rubio y Patricio Denegri, palpitaron la definición y coincidieron en que será un playoff marcado por la paridad.

El Decano tiene ventaja de localía y por eso los primeros dos juegos serán en el Viejo Ramírez: viernes 17 y lunes 20, a partir de las 21:30. Después habrá mudanza al Templo de Plottier, pero está claro que el enfoque está puesto en el partido I. Es que ambos, empezaron sus series en ganancia y eso resultó vital para que hoy estén en la gran final.

Rubio: «Será una serie trabajada»

Pacífico llega 2-0 en los cruces entre sí, pero Maxi Rubio ya archivó los resultados (90-80 en casa, 88-86 afuera). “Son partidos distintos. Una cosa es sumar durante el torneo y otra es jugar sabiendo que si perdés, podés quedar eliminado. Español tiene jugadores importantes como (Carlos) Sepúlveda, como (David) Oviedo, y tienen un gran entrenador. Imagino que va a ser una serie muy pareja”, largó.

“Será muy trabajada, hemos venido cambiando durante el torneo y más aún en los playoffs -agregó-. Estamos en eso, con la mente puesta en Español. Hay que llegar de la mejor manera para poder meter los dos primeros en casa”.

Sobre el ajustado y cambiante 3-2 sobre el Rojo (le ganó dos juegos en La Caldera), Rubio comentó que “en los playoffs nunca hay ventaja para nadie. Hay que ganar los tres y punto. En el último juego con Independiente nos sentíamos locales por la gente que llevó Pacífico. Era un partido muy difícil y lo jugamos muy fluidos, muy tranquilos y me parece que se notó, porque lo dominamos desde los 5 minutos”.

Al DT le dio mucho resultado salir sin dos hombres claves de movida, como Sebastián Godoy y Pablo Romera, y habrá que ver si repite en la definición. Maxi, por lo pronto, lo explica. “Es muy difícil que un partido se defina en los primeros minutos. No me importa mucho la inicial y la realidad es que hemos rotado durante todo el torneo. Siempre tratamos de buscarle la vuelta. No tengo titulares. Todos se adaptan y de eso también se trata: no tenemos jugadores con egos demasiados grandes y todos tiran para el mismo lado”.

Denegri: «Imagino una serie abierta, con mucho juego ofensivo»



“Imagino una serie abierta, con mucho juego ofensivo, a los dos nos gusta jugar rápido y los dos no tenemos resquemores cuando esa opción de tiro aparece. Va a ser linda, sobre todo para el neutral, que no lo sufre”, afirmó Pato Denegri, DT del Torito de Plottier.

La final da vueltas en la cabeza del entrenador desde el viernes, cuando su equipo eliminó a Del Progreso, el mejor de la fase regular. Y en la previa, opina que “Pacífico es un equipo que trabaja a través del ritmo alto, con tiradores de tres y muchas opciones. Son peligrosos, juegan a posesiones rápidas. Tienen la capacidad de meterte muchos puntos en poco tiempo y hay que estar concentrado para que eso no pase. Y, si ocurre, tenemos que estar preparados para no irnos del partido”.

Tanto en cuartos (ante el Depo), como en la semi, Español corrió desde atrás y empezó la serie como visitante. Ganó el primero y después inclinó la balanza a su favor. “Estamos muy contentos con lo que logramos, pero con la cabeza puesta en la final. Sabíamos que por ser terceros en la fase regular, íbamos a correr en desventaja. Estábamos obligados a dar el máximo, lo tomamos con humildad y lo potenciamos”, dijo.

Está claro que el equipo fue de menor a mayor y Denegri explicó los motivos; “Tuvimos un cimbronazo importante con el retiro de Mario (Sepúlveda), que era clave para nosotros. Había que reestructurar eso y además también perdimos a nuestro jugador clave de la temporada pasada (Leandro Tapia). Cambiamos mucho, algo que no pasaba hacía tiempo en el club y encima arrancamos con una doble fecha con Independiente y Pacífico. Necesitábamos tiempo y cantidad de partidos para encontrar una mejor versión”, cerró.