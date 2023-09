PreFederal de básquet: Progreso, Pérfora, Cipo y Español, el cuarteto ganador de la fecha

Del Progreso metió su cuarta victoria y sostuvo el invicto en su visita a Atlético Regina (90-80), en el duelo destacado de la quinta fecha del torneo PreFederal de Básquet. Por la misma zona, la B, Pérfora igualó su récord (2-2) con un importante triunfo sobre Cinco Saltos en el Malvinas Argentinas: 75-64.

En la zona A, Cipolletti se anotó un éxito clave sobre Petrolero Argentino por un claro 87-73; mientras que Centro Español levantó el telón de la jornada con una contundente victoria sobre Centenario, en La Colonia, por 93-46.

Seis jugadores en el doble dígito

Del Progreso basa su juego en lo colectivo y por eso rinde en el PreFederal. Con Gustavo Maranguello como bandera (18 puntos y 16 rebotes), se sacó de encima al Albo y extendió su marcha victoriosa. Seis jugadores terminaron en el doble dígito, con los 17 de Ignacio Eder, 16 de Ignacio Murias, 11 de Enzro Facelli, y 10 de Tomás Sterz 10 y Nicolás Kalalo. En el local sobresalieron Giuliano Barcala, goleador de la noche con 26, y Baltazar García con 12. La clave del juego, sin dudas, estuvo en los tableros: 45-20 a favor de la visita.

Una situación similar se dio en Plaza Huincul, donde Pérfora ganó el rubor de las tablas por 44-27, liderado por Leo Catelotti, quien bajó 16 rebotes, además de sus 20 puntos. Julián Roumec (24) y Valentín Navarrete (11) fueron los otros anotadores del Verde, que se impuso con estos parciales: 17-21, 40-37 y 57-48. En el Tricolor de Fernando Campidoglio se destacaron Emiliano Roh (19) y Tomás Bordi (17).

Catelotti, siempre clave. (El Verde)

Cómodo el Albinegro, contundente el Torito

Tomás Guychaleo llegó hasta 26 puntos, Valentín Frías firmó un doble-doble (18 y 12 rebotes), y Cipolletti no tuvo problemas para dejar en el camino a Petrolero, que tuvo en Tomás Romero (16), Franco Villalba (10) y Luciano González (10) a su trío goleador. El Albinegro también tuvo puntos con Lautaro Barrera (11) y Juan Ignacio Andreotti (11), en un partido que tuvo algo de paridad al finalizar el tercer cuarto, pero fue controlado por el local, con estos parciales: 27-12, 53-35 y 64-57.

La actuación más contundente de la jornada estuvo a cargo de Español, que no le dio ninguna chance a Centenario y siempre se fue tranquilo a los descansos (18-8, 37-17 y 63-36). En el conjunto de Pato Denegri se destacaron Maximiliano Daldosso (20 y 13 rebotes), Franco Leal (16), Jerónimo Peralta (13) y David Oviedo (11), mientras que Francisco Luengo (15 más 12) y Darío Plastano (12) la bancaron en La Colonia.

Posiciones y próxima fecha

Zona A: Independiente, 6 (3-0), Centro Español, 6 (2-2); Pacífico, 5 (2-1), Cipolletti, 5 (2-1); Petrolero, 4 (1-2); Centenario, 4 (0-4)

Zona B: Del Progreso, 8 (4-0); Deportivo Roca, 7 (3-1); Pérfora, 6 (2-2), Cinco Saltos, 6 (2-2); Atlético Regina, 6 (1-4), Biguá, 5 (2-1), Club Plottier, 4 (0-4)

Próxima fecha (sexta), domingo 10 de septiembre: Pacífico vs. Cipolletti (a las 20, Viejo Ramírez), Petrolero vs. Independiente (20, La Cueva), Biguá vs. Atlético Regina (20, El Nido), Del Progreso vs. Pérfora (20, Gigante de la calle Maipú), Cinco Saltos vs. Deportivo Roca (21, Boris Kocina)