Un club del ascenso rendirá homenaje al Indio Solari en su camiseta: qué otros artistas aparecieron en el fútbol argentino

El Club Almirante Brown anunció el lanzamiento de una camiseta edición especial en homenaje a Carlos ‘Indio’ Solari, ícono del rock argentino y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El anuncio se realizó en las redes y se espera que sea utilizada en el próximo partido por la Primera Nacional.

La iniciativa surgió como un reconocimiento a la trayectoria artística del cantante y a la identificación que genera entre gran parte de los hinchas del ascenso. Se suma a la prestigiosa lista de artistas musicales que aparecieron en camisetas de fútbol argentino.

La nueva casaca mantiene los colores tradicionales aurinegros del club, aunque incorpora uno de los logos emblema del Indio en su trayectoria. El diseño fue presentado en redes sociales y rápidamente generó repercusión entre simpatizantes de la institución y seguidores del músico.

Foto: Almirante Brown

Desde el club destacaron que la propuesta busca reflejar el vínculo entre el fútbol y las expresiones culturales populares, una relación que históricamente tuvo múltiples manifestaciones en las categorías de ascenso del fútbol argentino.

La camiseta será utilizada en un encuentro especial y también estará disponible para los hinchas. Con esta iniciativa, Almirante Brown se suma a una tendencia cada vez más frecuente en el ascenso argentino: rendir homenaje a artistas y referentes culturales a través de diseños exclusivos en sus indumentarias.

Homenajes en el fútbol: qué artistas aparecieron en camisetas del ascenso argentino

Si bien en el resto de países hay casos reconocidos, como el sponsor rotativo de Spotify con Barcelona y el artista británico Ed Sheeran con el club Ipswich Town, en Argentina son pocos los casos donde la figura de artistas formaron parte de una indumentaria oficial.

Milo J y Deportivo Morón

El cantante urbano Milo J fue presentado en 2024 como sponsor principal de Club Deportivo Morón, institución de la ciudad donde nació y creció. Su nombre pasó a ocupar un lugar destacado en la camiseta del equipo, en una acción inédita para el fútbol de ascenso argentino.

La presentación se realizó mediante una campaña audiovisual que tuvo amplia repercusión en redes sociales. El vínculo entre el artista y la institución se fortaleció por su identificación con Morón y por la realización de un multitudinario show en el estadio del club durante ese mismo año.

Sandro y Victoriano Arenas

En 2010, Victoriano Arenas se sumó a la lista de clubes del ascenso que homenajearon a figuras de la música argentina a través de su indumentaria. Tras la muerte de Sandro, ocurrida a comienzos de ese año, la institución decidió recordarlo con una camiseta conmemorativa.

El diseño incluyó el rostro del artista estampado en la parte frontal de la casaca celeste junto a la inscripción “CAVA de América”, en referencia tanto al apodo del cantante como a la identidad barrial del club. La iniciativa buscó destacar el legado de uno de los máximos ídolos populares del país.

Rodrigo Bueno y Belgrano de Córdoba

El club Belgrano de Córdoba también utilizó su camiseta para rendir homenaje a una figura emblemática de la música cordobesa. A casi un año de la muerte de Rodrigo Bueno, conocido popularmente como «El Potro», el club decidió incluir su imagen en el frente de la tradicional casaca celeste.

La propuesta tuvo una fuerte carga emotiva, especialmente porque el arquero Juan Carlos Olave, primo del cantante, fue uno de los futbolistas que lució la camiseta durante los actos recordatorios organizados por la institución.

Carlos Gardel y Deportivo Riestra

En 2006, Deportivo Riestra llevó adelante un homenaje a Carlos Gardel mediante una edición especial de su camiseta. La iniciativa formó parte de las celebraciones por el 75.º aniversario del club del Bajo Flores.

La indumentaria incorporó la imagen del histórico cantor de tango, considerado una de las máximas referencias culturales argentinas. Con ese diseño, el Malevo buscó unir la celebración institucional con un reconocimiento a una figura emblemática de la identidad nacional.

Con información de Infobae