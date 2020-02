Bertoldi no podrá regresar al municipio de Centenario por un problema de salud

Bertoldi no pudo dar su discurso en el acto de inicio de sesiones. (Gentileza).-

El intendente de Centenario, Javier Bertodi, no podrá cumplir con sus funciones durante algunas semanas por un problema de salud: sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Su ausencia se da en medio de un conflicto con trabajadores municipales, que repudian el quite de un plus que les dio la gestión anterior, a cargo de Esteban Cimolai.

El lunes, Bertoldi faltó al inicio de sesiones donde se esperaba que de su primer discurso en el que anunciaría las proyecciones que tenía para la ciudad. Sin embargo, fue su secretaria de Gobierno, Tanya Beroldi (su sobrina), la que informó que no podría asistir.

En ese momento se creyó que había sufrido un pico de presión, aunque los estudios médicos descubrieron que en realidad se trató de un ACV. Se trata de la muerte de una zona de tejido cerebral (infarto cerebral) como consecuencia de un suministro insuficiente de sangre y oxígeno al cerebro debido a la obstrucción de una arteria.

Fue el secretario de Hacienda y Finanzas, Milco Sinigoj, quien confirmó la noticia. El funcionario quedó a cargo del Ejecutivo. Resaltó que el intendente se está recuperando favorablemente, aunque esto lo obligará a ausentarse de sus funciones por unas semanas.