Biden derrotó a Trump y será el nuevo presidente de los Estados Unidos

El candidato demócrata, Joe Biden, fue electo presidente de Estados Unidos tras triunfar en Pensilvania, de acuerdo a la proyección que realizaron hoy varios medios de comunicación.

Con los 20 votos electorales de ese estado, el exvicepresidente de Barack Obama, obtuvo el apoyo necesario para derrotar a Donald Trump, que hasta no reconoce la derrota. "Esto no terminó", afirmó.

Cuatro días después de la jornada electoral del 3 de noviembre, y tras un conteo que tuvo al país en vilo, Joe Biden, de 77 años, cosechó 273 votos electorales, traspasando el umbral de los 270 que le permite convertirse en el 46º presidente de Estados Unidos.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8