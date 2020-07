Bienvenidos a la pesca con mosca, el video de Pablo Saracco que motiva hasta al más indeciso

Si te gusta la pesca seguro que conocés a Pablo Saracco. Y sino, van los datos básicos: un día dejó Buenos Aires para radicarse en San Martín de los Andes, descubrió los secretos de los ríos, los arroyos y los lagos, se hizo guía, es un experto en atar moscas y para completar el mix un gran comunicador con la palabra y la imagen.

Pesca con devolución. Fotos de Pablo Saracco.

En este tiempo de encierro, miles de seguidores en las redes sociales cortan el tedio de la cuarentena y la inactividad con lo que viene subiendo en estos meses en que con más horas libres se dedicó a bucear en las profundidades de su archivo.

Hoy nos detenemos en la historia de uno de esos videos, con su voz en off, basado en una idea y un gran texto de su maestro, Darío Pedemonte.

“Mirá Pablo, fijate si este texto te inspira para hacer algo e invitar a la gente a pescar con mosca”, le propuso Darío en el 2015, quien debía dar cursos en Buenos Aires y quería contar con ese video motivador.

Cumplida esa misión, Pablo le quitó la parte específica que aludía al curso para hacer genérica la invitación de Bienvenidos a la pesca con mosca.

Moscas. Fotos de Pablo Saracco.

“Lo publiqué hace cinco años y gustó, quedó ahí. Pero en aquel momento no tenía tantas imágenes como tengo ahora. Y en esta cuarentena con tanto tiempo libre, revisando la computadora para ver que podía rescatar me topé de vuelta con este video. Y yo sentía que tenía algo especial, la música, el relato, pero no me convencían las imágenes originales. Las reemplacé, dejando solo dos tomas que son las del final y una en el medio. Quedó mucho mejor”, cuenta Pablo.

Esta invitación tan potente a pescar con mosca tuvo gran repercusión en las redes y se la pidieron de asociaciones para el inicio de la temporada y desde un organismo nacional de turismo.

“La idea es esa: invitar a los que están ahí, a los indecisos, para que terminen de sumarse a este mundo fascinante", dice Pablo al despedirse desde San Martín de los Andes. Abajo podés ver el video. Consejo: no te lo pierdas!