Boca entrenó en Casa Amarilla y espera por un ''corredor sanitario''

Continúa la semana movida de Boca, luego de la eliminación ante Mineiro con polémica y los incidentes en Brasil, que lo obligaron a pasar la noche declarando por los hechos. Ahora, el problema se centra en los partidos del fútbol local.

En su regreso al país, el Ministerio de Salud de Nación determinó que la delegación permaneciera aislada por considerar que se había ''roto'' la burbuja en Brasil ''por los hechos de público conocimiento''.

El xeneize tiene programados los partidos contra Banfield (mañana sábado) y ante San Lorenzo (el martes). La directiva de Boca pidió, mediante un comunicado, la suspensión de los partidos, teniendo en cuenta que el aislamiento fue una decisión del gobierno. En el texto se menciona un compromiso ''de palabra'' por parte del presidente de la Liga, Marcelo Tinelli, que el empresario y conductor de tv negó posteriormente.

En la misma solicitud, se menciona que en caso de no posponerse los encuentros, Boca pretende que se realice un ''corredor sanitario'' para jugar con titulares contra el Taladro y el Ciclón.

Pese a rumores sobre una supuesta autorización, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró a Radio Del Plata que no habían recibido ningún pedido.

"No hemos recibido ninguna nota, acabo de chequear con el equipo, no hemos recibido ningún pedido o solicitud, por eso tampoco hemos generado ninguna respuesta. Salud no ha recibido ninguna solicitud del Club Atlético Boca Juniors por lo tanto no ha emitido ninguna recomendación. Estamos a la espera de recibir el pedido, evaluar los riesgos y de definir la respuesta con las áreas técnicas para hacer la recomendación desde Salud", inició a explicar la titular de la cartera.

"Lo que sucede es que nunca las situaciones sanitarias son iguales, hablando desde el lado completamente técnico. Lo que pasó con Boca no es lo mismo que pasó con otros equipos de fútbol. Boca tenía una autorización, como todos los equipos, van y juegan en burbuja. La burbuja se rompe durante los incidentes pero en un área que se llama 'limpia', un área donde hay distintas burbujas pero todas con PCR negativas y luego se vuelve a romper cuando van a la comisaria. Pero nos informa, primero la Conmebol, que se rompe en un área con todos resultados negativos y, luego, nos informa el Consulado, que se realizaron todas las acciones con distancia social y con prevención. Por lo tanto el riesgo no es el mismo que una persona que anda por la calle", añadió.

La Liga Profesional todavía no se expidió sobre el pedido, pero en sus redes se publicó la programación del encuentro del sábado.

En estos momentos, Boca entrena en Casa Amarilla con su plantel profesional, mientras que la reserva está jugando con suplentes ante Banfield. Cabe mencionar que los juveniles deberían afrontar el partido en caso de que los titulares no sean autorizados por el gobierno.

En otro orden, el colombiano Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, se refirió anoche a la situación vivida por Boca en Brasil, cuando luego del partido el plantel completo se prendió en una gresca con la policía brasileña y directivos del Mineiro.

"Creo que la gente explotó por el disgusto, la desazón y la tristeza, por la injusticia tan grande que se cometió en torno a un equipo y grupo de seres humanos que quería competir y que además de eso sigue pagando las consecuencias. La Policía brasileña nos agredió con gases lacrimógenos, tuvimos que vivir una situación delicada y luego nos guardamos 13 horas en un micro para respetar la burbuja sanitaria", dijo Bermúdez.