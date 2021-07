Tinelli desmintió a Boca y crece la tensión con la Liga Profesional

Sigue la polémica por la situación de Boca. El plantel permanece aislado y la dirigencia pidió la suspensión del partido contra Banfield por la Liga Profesional, que está programado para el sábado 20:15.

La respuesta oficial de la Liga estará mañana, pero su presidente Marcelo Tinelli ya se expresó en disidencia a lo que menciona la directiva del xeneize en el comunicado que había publicado más temprano.

Boca mencionó que el titular de la Liga se había comprometido de palabra a suspender el partido y que en caso de no ocurrir eso, rompería el aislamiento para jugar con titulares contra el Taladro.

''Como Presidente de la Liga quería contarles lo sucedido en relación al tema de Boca y su pedido, que ingresó en el día de hoy a última hora a la Liga, para postergar su partido del fin de semana frente a Banfield y el martes con San Lorenzo. En un comunicado emitido hoy por el club, aseguran que “de palabra” yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad, y que no transmite el espiritu de nuestra Liga, de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a reglamento'', escribió Tinelli en su cuenta oficial.

''Hablé dos veces en los últimos dîas con el Presidente de Boca. La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil, donde le aclaré que en todo momento estuve preocupado por la situación de la delegación y que le había escrito y jamás me había respondido. Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad'', agregó.

''Allí el Presidente de Boca me dijo si se podían postergar los próximos dos partidos de su equipo. Le dije que iba a intentar lograr esa suspensión, después de consultar el reglamento y a mis pares de Mesa Directiva de la Liga'', contó el conductor de TV.

''Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido, y debido a este pedido he convocado para mañana en carácter de urgente, una reunión de Mesa Directiva de la Liga donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final'', finalizó el oriundo de Bolívar.

