Desde que llegó a Boca en junio del 2016, Darío Benedetto vivió todo tipo de situaciones con la camiseta xeneize. Explosivo y determinante en los primeros meses en el club, donde marcó 35 goles en 42 partidos. Luego llegaría la lesión (rotura de ligamentos cruzados) en noviembre del 2017, se quedó sin mundial y ya no sería el mismo.

Pudo ser protagonista clave de la final de la Copa Libertadores 2018 ante River, pero a pesar de marcar en la ida disputada en La Bombonera y en la vuelta jugada en Madrid, se quedó sólo con el meme gestado por la mueca que le hizo a Gonzalo Montiel tras el gol que anotó en el Santiago Bernabéu. Mas tarde pediría salir del club para recalar en el Olympique de Marsella, su actual equipo.

A pesar de que hace unas semanas reconoció que su rival había sido superior en aquella final ("Boca perdió porque River se lo mereció. Nos ganó dentro de la cancha y jugó mejor que nosotros), el Pipa afirmó hoy desde Marsella que "Boca nunca murió porque es el único que no descendió".

"Mancha es otra cosa, todo el mundo lo sabe. Soy un agradecido de haber jugado una final con Boca, aunque la haya perdido. Todos saben lo que es peor. Boca nunca murió porque es el único que no descendió. No va morir nunca. Siempre va a ser el más grande", aseguró.

Sobre su decisión de irse del club el año pasado, afirmó que "el mundo Boca nunca me cansó ni me va a cansar. Ya me había acostumbrado a la presión que es jugar en Boca. A los 29 años me vinieron a buscar de Europa. No sé cuantos jugadores se fueron de Argentina a un equipo grande de Europa. En su momento se lo dije a Daniel Angelici (ex presidente del club): si me daban la oportunidad de jugar en Europa, quería aprovecharla porque era uno de mis sueños. Hoy lo estoy cumpliendo y no me arrepiento".