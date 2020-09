Boca y sus méritos para seguir invicto en el año

Salvio festeja su gol con Capaldo y Bou, dos que ingresaron en el complemento.

Uno de los aspectos más criticados de Boca en los últimos años jugando torneos internacionales fue su falta de templanza para resolver determinadas situaciones de juego. Pero eso parece haber cambiado en 2020.

De la mano de Miguel Ángel Russo, los errores se van corrigiendo de a poco. Con esa premisa, el xeneize derrotó anoche por la mínima a Independiente Medellín en Colombia, en el partido válido por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. No resulta casual que anoche pudiera ganar en un país donde no lo hacía desde 2004 y 7 encuentros.

El equipo fue dirigido en cancha nuevamente por Leandro Somoza y Mariano Herrón, los ayudantes del entrenador, que se quedó en Buenos Aires otra vez, como había ocurrido la semana pasada.

La impronta del DT, aquella que le dio al plantel desde que llegó a comienzos de 2020 y lo llevó a ser campeón de la Superliga con apenas 2 meses de gestión, sigue vigente.

El equipo de Miguel sale a ganar en todos lados, pero no come vidrio. Ayer no tuvo una gran noche contra el peor rival del grupo, que quedó eliminado de toda competencia continental. Si bien generó algunas situaciones, le faltó contundencia y el gol llegó por un error del DIM.

El nivel de Tevez es una noticia positiva. Ayer fue de lo mejor en un contexto discreto.

Al mismo tiempo, no pasó sobresaltos en la faceta defensiva. Esteban Andrada fue espectador de lujo como en Paraguay y la solidez volvió a ser una de las virtudes colectivas.

El gol llegó cuando menos lo merecía, pero fue el que siempre quiso ganarlo y logró los tres puntos gracias a su máximo anotador del ciclo: Eduardo Salvio. El gol le sale muy fácil y desde que volvió a jugarse la Copa festejó los tres tantos del equipo.

En el saldo negativo, los rendimientos de Franco Soldano y Gonzalo Maroni los condicionan para el futuro a corto y mediano plazo. El delantero fue reemplazado en el entretiempo por su nula participación y el volante salió lesionado. Pero si hay algo que no le falta al club de la Ribera son variantes, ya que en el banco tiene jerarquía de sobra. Ese es uno de los puntos en los que está por encima de los competidores directos que pretenden ganar la Copa. El tiempo dirá si lo puede aprovechar.

En lo que va del año, Boca no perdió. Si bien la pandemia cortó el fútbol por seis largos meses, ese dato empieza a crecer. Los siete partidos del torneo local que ganó y los cuatro de Libertadores conforman un invicto que ilusiona puertas adentro, y a los hinchas también.