Feroz incendio en España: declaran confinamiento en dos municipios de Madrid por el avance del fuego

Un feroz incendio forestal se desató este miércoles en el suroeste de la Comunidad de Madrid, lo que derivó en la activación del protocolo de emergencia y en la orden de confinamiento para los habitantes de las localidades de Aldea del Fresno y Villamantilla.

El foco del fuego se originó alrededor de las 14:30 en el kilómetro 52 de la ruta M-510, dentro del término municipal de Aldea del Fresno, una zona altamente vulnerable que ya había sido golpeada por siniestros similares durante el mes de julio.

El despliegue inicial incluyó a más de 20 dotaciones terrestres de bomberos y cinco medios aéreos que operan en el terreno para frenar el avance del fuego, con el apoyo técnico de agentes y retenes forestales de la región.

Frente a la rápida propagación de las llamas, las autoridades regionales declararon la Situación Operativa 2 del plan contra incendios forestales, un nivel que se aplica cuando el fuego representa una amenaza directa para las zonas urbanizadas o bienes no forestales.

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Las condiciones meteorológicas complicaron de forma severa las tareas de extinción, dado que las fuertes rachas de viento presentes en la zona aceleraron la velocidad de la propagación y aumentaron la intensidad del frente.

El incendio se suma a la lista de accidentes y zonas devastadas por el fuego que se presentó a lo largo del país durante el verano.

Cientos de habitantes abandonaron sus hogares tras el avance de las llamas (Foto: AP)

Ante la gravedad del escenario, la Unidad Militar de Emergencias (UME) activó a sus efectivos del Primer Batallón de Intervención desde la base de Torrejón de Ardoz, sumándose de manera inmediata a las labores de combate del fuego.

A pesar de la zozobra generada en la población y de la proximidad del humo a varias urbanizaciones, los organismos oficiales descartaron por el momento que este hecho tenga relación directa con los focos registrados semanas atrás en el mismo sector.

Las autoridades de la Comunidad de Madrid mantienen la recomendación a la ciudadanía de permanecer dentro de sus viviendas y seguir de manera estricta las indicaciones impartidas por los canales de emergencia oficiales.

Con información de El País