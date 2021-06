Bryan Adams será el fotógrafo del nuevo calendario Pirelli

El rockero canadiense Bryan Adams será el encargado de fotografiar celebridades para el regreso del tradicional calendario Pirelli, tras un año en el que no se publicó por la pandemia de coronavirus.

Aunque aún no se reveló los famosos que oficiarán de modelos, la firma optó por el creador de hits como "Heaven" y "Everything I Do", de reconocida afición por la fotografía, para que retrate a las estrellas seleccionadas, según confirmó el propio artista en su cuenta oficial de Twitter.

"Orgulloso de finalmente revelar que seré el fotógrafo del calendario Pirelli 2022. Más información de este excitante proyecto será dada a conocer a lo largo del verano (en el hemisferio norte)", escribió y manifestó Adams a través de un audio en simultáneo, junto a una foto en la que se lo ve junto a una cámara en un estudio de fotografía.

Desde finales de los `90, Adams comenzó a mostrar públicamente sus retratos de figuras como Mick Jagger, Naomi Campbell, Amy Winehouse y la Reina Isabel II, entre tantas; muchas de ellas incluidas en portadas de publicaciones como Vogue, Vanity Fair, GQ y Harper´s Bazar, entre otras.

Además publicó los libros "American Women", en 2004; "Exposed", en 2012; y "Wounded: The Legacy of War", de 2014; con imágenes de veteranos de guerra británicos heridos.

Bryan Adams estuvo por última vez en nuestro país en octubre de 2019, cuando repasó una trayectoria de casi 40 años en un concierto en el Luna Park, que estuvo plagado de hits.