«Buena!, Petroka» llega a Roca con su humor ácido y espontáneo

Tras su paso por el streaming, el reconocido personaje de las redes sociales desembarcó con su show de stand up en el teatro regional. Mario Hernán Uribe, su creador, estará presente con su gira mañana a las 21 en Casa de la Cultura donde narrará historias valletanas a través del humor de sus personajes.

"Buena! Petroka" es un espectáculo apto para todo público que presenta nuevas aventuras, distintas a las que Uribe cuenta a sus más de 30 mil seguidores en el ambiente virtual. Y será a través de Elbio Lero y PeTroka que mostrará la ácida perspectiva de su creador ante situaciones comunes.

Un petrolero hablando por celular con su novia sacó más de una carcajada al público del Valle y ganó más de 60 mil reproducciones en tan solo tres horas. Las similitudes del sketch con un vecino, amigo, familiar, pareja generó una repercusión inusitada durante los meses aislamiento del año pasado. "La repercusión es buenísima, la gente está contenta", destacó Uribe.

Buena! Petroka nació a partir de un video viral a mediados del año pasado. Foto gentileza.

Todo se gestó desde las redes sociales, a raíz de un curioso y espontáneo video que su autor compartió sin llegar a dimensionar las repercusiones que traería. De ahí en más el número de seguidores fue en ascenso, a la vez que se comenzó a generar más contenidos de humor.

El personaje, con fama propia, nació cuando a Uribe le regalaron un par de botas y otras prendas para que utilice en su casa. La vestimenta era ideal para llevar adelante arreglos y reparaciones del hogar, pero en medio se cruzó un espejo y la magia actoral comenzó.

"Creo que el personaje llegó ahí. Me puse las gafas, ensanche el pecho, separe la piernas, me puse las manos a la cintura y miré de un lado a otro. Después de eso puse el celular a grabar en una esquina e hice la parodia", recordó el comediante.

La propuesta de desarrollar el unipersonal fue de la productora porteña Bramaicas Pro, que se dedican a cazar talentos en todo el país. Producto de las restricciones sanitarias, fue pensada inicialmente para ser transmitido por streaming. Recién en julio de este año comenzó el contacto cara a cara con el público. "Les gustó mi trabajo y pensaron en recorrer los teatros de la Patagonia", anadió el hombre.

El vestuario característico fue un regalo familiar. Foto gentileza.

P- ¿Con qué nos encontramos en Buena! Petroka?

R- Adapté material y escribí cosas nuevas. Hay cosas nuevas que son solo para teatro, porque no puedo ir a un escenario a contar algo que la gente ya vio en los videos. Me puse a laburar firme en eso. También parte del monólogo es sobre de mi niñez y crianza. Tengo familiares que fueron peones rurales, así que hay mucho de esta actividad tan linda y propia como lo es la fruticultura. A la gente le gusta porque es un humor familiar, un humor sano.

Mario está lejos de la realidad ostentosa que relata en sus videos. Además de su emprendimiento artístico, trabaja como docente en un colegio de Cinco Saltos, sitio en donde vive. Durante mucho tiempo realizó pequeñas presentaciones en eventos, cumpleaños y bodas, pero jamás imaginó que llegaría a concentrar 350 personas en la sala de un casino.

"Creo que la gente ha tomado el personaje de Petroka porque lo siente muy propio, muy nuestro" Mario Hernán Uribe, la persona detrás de Petroka

Los vecinos se acercan a él para pedirle un selfie y rápidamente aprovechan para charlarle de experiencias similares con conocidos dedicados a la actividad extractiva. Una fama inusitada para estas tierras, al cual Uribe agradece en cada ocasión que encuentra.

P- ¿Porqué te dedicaste al humor y cómo te formaste en ello?

R- Me sale ser chistoso, no es que lo busqué. Uno después se va preparando, estudié teatro en Bellas Artes de Neuquén. Pero a mi siempre me gustó andar haciendo tonterías, divertirme más que nada y ver que el otro también se divierte. Me acuerdo que en la primaria y secundaria me gustaba hacer travesuras para reír. Tiene que ver con mi personalidad o mi forma de ser. Participé de jornadas de actuación pero no mucho más.

"Marito", como también se hace llamar en redes, disfruta de su buen presenta laboral y personal. Destacó que lo vive con calma para evitar perder de vista lo más significativo de su vida, los seres queridos. "Vamos con todo, contentos, pero a la vez paso a paso", finalizó.

El tour patagónico continuará el 22 en Plottier y el 23 en Zapala. Durante noviembre desembarcará en Ramos Mexía, Choele Choel y Junín de los Andes. La productora a cargo de la montar el show no descarta la posibilidad de hacer una temporada estival en el balneario Las Grutas.

Para reservas comunicarse al 2984590848. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en boletería de Casa de la Cultura (9 de julio 1043) se obtienen por 1500.