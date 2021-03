Bullrich, a Estela de Carlotto por las bolsas mortuorias: "No tiene autoridad moral"

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, dijo que la presidenta de de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, “no tiene autoridad moral” en el contexto de las repercusiones por las bolsas mortuorias que aparecieron con su nombre este sábado en la protesta opositora. Carlotto había responsabilizado a Bullrich por la "instalación" y dijo: “La maldad que maneja esta muchachita Bullrich, que uno la conoce porque fue militante, aunque no la conocí en esa época, pero fue funcionaria de varios gobiernos y hoy verla transformada en un monstruo, porque eso es una persona que compra bolsas mortuorias y gestiona con la gente de su grupo semejante exhibición”, planteó.

En una entrevista televisiva en el canal de noticias TN, Bullrich le respondió: “Estela de Carlotto me dijo monstruo con lo de (Santiago) Maldonado, dando por hecho y diciéndome en una mesa que yo tenía que aceptar que había una desaparición forzada. Me lo dijo y yo me levanté de la mesa y me fui porque ella estaba mintiendo”. “Estos organismos de derechos humanos no son más organismos de derechos humanos, son organismos del poder kirchnerista”, agregó.

Apuntó contra la titular de Abuelas por el escándalo de la vacunación VIP: “No le doy autoridad moral a Estela de Carlotto, que por más que tenga 90 años, ¿cuántos argentinos hay de 90 años? ¿Por qué ella se vacunó? ¿Ella no lo pensó antes? ¿No pensó que quizás ese turno era para otra persona y que tenía que hacer la cola como otro argentino de 90 años?”

Patricia Bullrich le respondió a Estela de Carlotto por las bolsas mortuorias: “No tiene autoridad moral” https://t.co/4zu81jd20m — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 1, 2021

Bullrich también cuestionó a los organismos de derechos humanos en general. “Hoy los derechos humanos van por otro lado, hoy los derechos humanos tendrían que ser que Carlotto vaya y le diga ´Tiralo a Insfrán´. Eso sería un organismo de DDHH. Esconden a Insfrán, no dicen nada, no dicen nada del vacunatorio VIP, no dicen nada de nada. Son partidarios, viven del partido de gobierno, los banca el partido de gobierno y en cualquier régimen ganan su dinero del partido de gobierno”, aseguró.

La exfuncionaria consideró que "han perdido su causa, la causa quedó en el 76, la han perdido, así que para mí la Argentina necesita reconstruir organismos de derechos humanos que puedan mirar con objetividad”.

“La palabra de Estela de Carlotto, para la Argentina real, progresista, que cree en el progreso, no le creen nunca más como ya no le creen hace mucho tiempo a Hebe de Bonafini”, declaró.

Organismos de Derechos Humanos (DD.HH) repudiaron "enérgicamente" las manifestaciones y mensajes de "odio" que, según indicaron, se produjeron durante la concentración opositora" de este sábado en Plaza de Mayo.

En un comunicado, señalaron: "A días de conmemorarse los 45 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra historia, es muy doloroso presenciar semejante exhibición de violencia montada por estos sectores minoritarios de la sociedad que, lejos de contribuir a la construcción de un país justo y solidario, desde el inicio de la pandemia han obstaculizado las políticas de salud y de cuidado desplegadas por el Gobierno nacional".

"Al odio y la violencia siempre los hemos combatido con amor y el reclamo de justicia. La escena abyecta de unos cadáveres embolsados en el piso de la plaza es la confirmación del negacionismo y el desprecio por la democracia que promueven estos grupos, y nada bueno para la comunidad puede construirse desde allí", indicaron los organismos de DD.HH.