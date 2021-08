Tortoriello: «Los cipoleños valoran más mi trabajo que la actual gestión de JSRN»

El exintendente de Cipolletti y precandidato a diputado nacional por JxC se mostró optimista de cara a las elecciones del próximo 12 de septiembre que definirá a los candidatos para disputar por una banca en el Senador.



El empresario sostuvo que percibe un clima de apoyo en la localidad y que tendrá mejores números que logró en las últimas elecciones cuando perdió la intendencia con Claudio Di Tella, actual intendente.



"Estoy mejor que cuando competí con JSRN -municipales- teniendo en cuenta que la gestión del oficialismo en la ciudad está muy distinta a lo que fue hice yo. Mi gestión tenía una gran cantidad de obras cosas que hoy no pasas.

Cipolletti está parado, dormido, no tiene obras. A su vez la calidad de los servicios no es la misma", manifestó el empresario del transporte.



Sostuvo que palpa, en el día a día, una disconformidad con el mandato de Claudio Di Tella y que valoran su paso por el municipio. "La gente no está conforme. Entiendo que hoy la gente le da valor a la distancia lo que hice yo en la intendencia teniendo en cuenta como está hoy Cipolletti. Mucha gente me pide que vuelva, incluso hay personas que me dijeron que no me votaron y que se equivocaron".



Tortoriello, quien ayer estuvo en Roca para acompañar la visita de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, confía en que ganará la ciudad y la región donde más fuerza tiene su candidatura en la provincia.





Volver a Cipolletti o ir por la provincia

El principal candidato de JxC en Río Negro adelantó que tiene deseos de volver a competir en las elecciones por la intendencia pero su principal anhelo es competir por la gobernación. Sin embargo, esa candidatura estará muy ligada a los resultados que obtenga en los próximos comicios.



"Quiero volver tanto al municipio como ser candidato a gobernador. Justamente por eso sigo en carrera hoy para representar a la provincia en el Congreso Nacional. Es una elección importante porque un mal resultado quita chances para pensar en la gobernación", señaló.



Sobre los ejes de propuestas adelantó que será prioridad gestionar obras para la provincia y Cipolletti especialmente en materia medioambiental. Agregó que el otro eje fundamental es la economía y que quiere ser parte de la comisión de transporte.



"Si logro ser representante de los rionegrinos quiero estar en la comisión de Economía, es la gran demanda de la sociedad; la generación de puesto de trabajo. Hay que trabajar sobre la ley de contrato de trabajo. Como especialista en la actividad de tranposrte de cargas me interesa también poder trabjar ahí porque soy un especialista", manifestó.



Sobre la licencia de Ibero

Tortoriello también se refirió a la candidata de JSRN Mercedes Ibero quien no se tomó licencia en el periodo de campaña. "Me parece totalmente inadecuado. Porque si se le está pagando un salario por una función pública y que esté haciendo campaña sin hacer uso de la licencia no corresponde, no es ético", cerró.