Buscan a dos presos que se evadieron de la Unidad Nº 22 en Cutral Co

Dos detenidos que cumplen condena en la Unidad de Detención Nº 22 del parque industrial de Cutral Co son buscados por la policía, después de haberse evadido.

Se trata de Ángel Garnica e Iván “Polaco” Barría, quienes cumplen condenas por hechos graves, según se confirmó desde Fiscalía y se evadieron la tarde del martes.

En el caso de Barría es conocido por el homicidio del médico de Cutral Co, Manuel Farías Rojas aunque como no tenía la mayoría de edad al momento del hecho no cumplió condena. Sin embargo, se mantuvo vinculado a hechos delictivos y finalmente fue condenado por otro hecho a 9 años de prisión.

En el caso de Garnica, purga condena por el robo agravado, entre otros delitos de los que fue autor.

Se inició un importante operativo para intentar dar con los dos hombres.