Buscan a una joven de 15 años que desapareció en Centenario

En Centenario se inició la búsqueda de una joven de 15 años, llamada Iara Schell, que fue vista por última vez el domingo. Según los últimos indicios, aún estaría en la localidad.

La comisaria Paola San Martín informó que tuvieron algunos registros de personas que creen haberla visto ayer, en una farmacia, pero todavía no se pudo dar con el paradero de la joven.

La uniformada indicó que Iara se comunicó con algunos de sus amigos el domingo, pero nadie pudo determinar las vestimentas qué usaba ese día, por lo que se solicita prestar atención a la foto.

Micaela, la mamá de Iara, publicó un mensaje para su hija en las redes sociales: "Gracias a todos por compartir la publicación. Hasta ahora con los datos que nos enviaron no hemos podido llegar a Iara. Si alguien la ve, los amigos, conocidos por favor queremos transmitirle un mensaje de toda su familia; te estamos esperando, te estamos buscando, si te mandaste una cagada propia de esta edad, lo hablamos, no estamos enojados, estamos preocupados por vos, aunque vos no lo entiendas... Todos fuimos adolescentes hija.. lo único que pido es que vuelvas a tu hogar. Te amamos, queremos lo mejor por y para vos..."

Quienes tengan información sobre Iara pueden comunicarse a la comisaría más cercana o a los teléfonos de la siguiente imagen: