Femicidio en Rosario: un joven asesinó a su novia y luego se arrojó desde un edificio

La víctima, Sophia Civarelli, fue hallada sin vida en el departamento que ambos compartían.

Una joven de 22 años fue asesinada de una puñalada en el cuello y, horas después, su pareja, identificado como Valentín Daniel Alcida, se quitó la vida al arrojarse desde la terraza de un edificio céntrico.

La víctima, Sophia Civarelli, fue hallada sin vida en el departamento que ambos compartían en la zona de barrio Lourdes. La principal hipótesis de la investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio.

El caso se conoció durante la madrugada de este viernes, cuando personal del sistema de emergencias asistió a Alcida tras caer desde un octavo piso en un edificio de calle 3 de Febrero al 1100. El joven fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde murió a las 5:40.

Minutos antes de arrojarse, había llamado al 911 asegurando que su novia se había autoapuñalado en el departamento donde convivían. Luego, se lanzó al vacío.

Cuando la Policía llegó al domicilio de la pareja, en 3 de Febrero al 2400, encontró a Civarelli en la cama, con una herida de arma blanca en el cuello y un cuchillo de cocina en una de sus manos. También se hallaron cartas escritas por el joven en las que intentaba atribuirle a la víctima la responsabilidad de su muerte.

Investigación y pruebas

La causa está a cargo de la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

Tras las primeras pericias, análisis de cámaras de seguridad y el estudio de los teléfonos celulares, los investigadores detectaron elementos que indican un contexto de violencia de género previa.

Además, el teléfono de la víctima presentaba la pantalla dañada, lo que refuerza la hipótesis de un episodio violento antes del crimen.

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizarán las autopsias correspondientes. En el caso de Civarelli, se aplicará el protocolo de femicidio.

Uno de los puntos que aún intenta esclarecer la Justicia es el momento exacto de la muerte de la joven. Si bien en un primer análisis se estima que ocurrió el jueves por la tarde, no se descarta que haya sido antes.