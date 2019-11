Cae un 10% el costo de la generación eléctrica

El costo de generar electricidad bajará en los próximos meses poco más de un 10% en dólares, aunque los efectos de la devaluación seguirán ampliando los subsidios hasta tanto el próximo Gobierno defina el esquema de tarifas e implemente su tan mentada “desdolarización”.



De acuerdo a los datos provistos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), el megavatio-hora (MWh) costará entre noviembre y enero de 2020 unos US$ 66,87, al tiempo que en los tres siguientes meses (febrero-abril 2020) bajará hasta los US$ 63,19.



La disminución del costo en dólares sería de al menos un 10% gracias a la mayor producción y el menor precio del gas y la sustitución del uso de combustibles líquidos caros y contaminantes por energías renovables.

Hasta el momento, el precio promedio del MWh rondaba los US$ 70 y para todo 2019 se había presupuestado en US$ 72.



En números 11,8% de la generación eléctrica del país se calcula que el año que viene será renovable. 7,2% de la matriz energética se estima que provendrá en los próximos meses de las centales nucleares.

De noviembre a abril, el gas pesará en un 52% en la matriz eléctrica, más de 10 puntos porcentuales por debajo de lo que tuvo en las últimas décadas. Y la baja de su precio hasta los US$ 3,6 por millón de BTU.

Cammesa calculó que el suministro de Bolivia, ahora en duda por los recientes acontecimientos de violencia institucional y social, costaría entre US$ 5,1 y US$ 5,9 por millón de BTU, mientras que el gas de subastas estaría por debajo de los US$ 2,6.



El consumo de combustibles líquidos llegará a su mínima expresión en estos meses estivales, con un uso previsto de apenas 95.000 metros cubicos de gasoil a un precio equivalente de US$ 14,3 por millón de BTU.

Las centrales hidroeléctricas aportarán hasta abril un 27,3% de la demanda total pronosticada, con bajo caudal del río Limay.



Pese al descenso, son muchos los usuarios que no logran abonar sus boletas del servicio.

Por primera vez, asimismo, las energías renovables superarán el aporte de las centrales nucleares (Atucha I y II y Embalse): tendrán un peso de 11,8% y 7,2% en la matriz, respectivamente.



Entre el corriente mes y el último día de abril, el Gobierno espera tener 3603 MW de potencia nuevos en actividad, con el ingreso en operación comercial de 2772 MW renovables y 831 MW térmicos.



En números 63,19 dólares por MWh es el precio que se estima para el período que va de febrero a abril del año que viene. 27,3% es el aporte que realizarán las centrales hidráulicas, afectadsa por los bajos caudales de los ríos.

De la generación renovable, 569 MW serán para abastecer contratos privados firmados en el marco de Mercado a Término de Energías Renovables (Mater). Los Grandes Usuarios de electricidad tienen la obligación de abastecer en, al menos, un 12% de su consumo con energía renovable. Algunas multinacionales como Toyota y Coca Cola Femsa (embotelladora de la marca) tendrán el 100% de su demanda con energía eólica gracias a contratos con YPF Luz.



A su vez, de los 831 MW térmicos nuevos, 816 MW serán por el ingreso de centrales que se construyeron por la Resolución 287/2017, cuando todavía regía la “emergencia eléctrica”. Esas plantas pasarán la mayor parte del año apagadas cobrando por la potencia disponible.

Además, el organismo de planificación de los despachos prevé que Atucha II llegue al nivel e carga completa en febrero del año que viene. Ahora se encuentra funcionando al 60% de su potencia (745 MW), mientras que Atucha I, también ubicada en Lima, Buenos Aires, no está entregando energía.



Así las cosas, los usuarios terminarán pagando apenas el 40% de lo que cuesta producir la energía. Pese a que el objetivo inicial del Gobierno era llegar a fin de 2019 con hogares y comercios pagando el 90% y el Estado subsidiando apenas un 10%, la relación en los próximos meses será de 40-60.



Entre noviembre y enero, los usuarios residenciales pagarán el precio de $ 1760,3 por megavatio-hora (MWh), poco más de u$s 26,36. En cambio, el costo ascendería a los $ 4465,05 / MWh o u$s 66,87.

Argentina está entre los países con la energía más barata de la región

Pese a que la Argentina posee abundantes recursos de gas natural y la creciente posibilidad de extraerlos a bajo costo, los precios de la electricidad, cuya matriz está dominada en más de un 60% por el gas, todavía son altos en términos de dólares.



Sin embargo, Argentina tiene precios de la electricidad entre los más baratos de la región. En una comparación con Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, cuatro de los cinco países limítrofes, solamente el último tiene costos más bajos para los hogares y las industrias.



En números US$ 72 por MWh es el valor promedio que se había presupuestado originalmente desde Cammesa para este año. 66,87 dólares por MWh es el valor que se aplicará desde este mes y hasta enero.

Según un reciente reporte elaborado por SEG Ingeniería, en octubre la energía eléctrica costó US$ 75 por megavatio-hora (MWh) para las industrias y US$ 93 / MWh para los usuarios residenciales.



Paraguay lo consiguió a US$ 44 y US$ 64 / MWh, respectivamente, gracias a la abundancia de electricidad que tiene por su matriz basada en energía hidráulica, con las represas binacionales Yacyretá (compartida con Argentina) e Itaipú (con Brasil) como estrellas. De hecho, Paraguay incluso exporta electricidad, ya que no llega a utilizar el total del 50% que le corresponde por la energía que generan ambas represas.



Los precios de SEG Ingeniería están expresados para un consumo promedio de 400 kilovatios-hora (kWh) al mes en el caso de las industrias y de 250 kWh mensuales para hogares y comercios. E incluyen el costo de la distribución.



Las industrias en Chile y los hogares en Uruguay son los que más abonan por la electricidad en esta comparación regional. Tienen un costo de US$ 130 y US$ 242 / MWh, respectivamente.



La matriz de Chile depende mucho del carbón mineral. El país trasandino consiguió contratos interrumpibles a bajo precio con Argentina para la provisión de gas natural por menos de US$ 4 por millón de BTU. Esa es una de las razones por las que no quieren contratos en firme, ya que les encarecería más aún el costo de la electricidad a hogares e industrias, ya de por sí alto.