Cambia Neuquén ya tiene su bastión electoral en la provincia

La alianza electoral Cambia Neuquén, que conforman el Pro, la UCR y Nuevo Compromiso Neuquino, se hizo fuerte otra vez en San Martín de los Andes. Fue el único lugar de la provincia donde lograron vencer al MPN. No es poco. La interna del partido provincial generó una movilización de votantes llamativa en las PASO del domingo.

Los datos provisorios aportados por el MPN indican que Cambia Neuquén (alineado con Juntos por el Cambio) logró 6.795 votos, mientras que las tres listas del MPN sumaron 5.442 sufragios. En tercer lugar quedó el Frente de Todos con 3.323 votos. El 70 por ciento de los electores habilitados votó el domingo en San Martín de los Andes.

El intendente emepenista Carlos Saloniti se alineó en las PASO con la Lista Azul del gobernador Omar Gutiérrez. Es la lista que apadrina el exgobernador Jorge Sapag, vecino de San Martín de los Andes.

Como ocurrió en toda la provincia, la lista oficialista perdió la interna frente a la Lista que encabezó el exvicegobernador Rolando Figueroa. Los datos aportados por el propio MPN muestran que el sector de Figueroa cosechó 2.975 votos y la Lista Azul 2.234. Mientras que 233 electores eligieron la Lista del dirigente del MPN Hugo Rauque.

“Todos los que estamos gobernando, claramente, nos afectó la pandemia, los problemas, todo lo que pasó, sin duda”, evaluó Saloniti. “Pero en términos personales siempre estas elecciones de medio término son distintas, no dan el reflejo real de lo que sucede después”, advirtió.

“En términos de números, en las PASO de hace 4 años atrás, el MPN sacó 2.400 votos en total y en estas PASO sacamos 5.400 votos”, destacó el intendente. “El MPN con las dos listas salió mucho más fortalecido”, opinó.

“Cambiemos siempre fue más fuerte en San Martín, tanto es así que en la PASO anterior habían sacado 9 mil votos y todo indicaba que ganaban la Intendencia en 2019 y no fue así”, rememoró Saloniti.

“Creo que son elecciones de medio término, que todavía los que estamos en (funciones de) gobierno tenemos por delante ahora, ya sin pandemia y con mayores posibilidades de trabajo, poder revertir, pero no tanto la gestión, sino la posibilidad de poder trabajar con una cierta normalidad”, sostuvo.

“No tengo dudas de que la pandemia afectó mucho, pero en términos generales el MPN salió fortalecido, ganó en la provincia y en lo local, el Pro siempre sacó muchos votos porque se nacionaliza la elección”, planteó.

“Pero creo que vamos a estar bien preparados, trabajando unidos para noviembre”, pronosticó. “Creo que a todos los Ejecutivos afectó la pandemia y todos los problemas que hemos tenido y en todos los sentidos y en todos los estratos ya sea municipal, provincial y nacional”, aseguró.

“La foto a tener en cuenta es que Cambiemos no ganó la provincia. No es un dato menor”, observó. “La gente apoyó al partido provincial”, aseveró.

“La clave nuestra para la elección de noviembre es la unidad. La foto de Omar y Rolando juntos es la foto que multiplica”, afirmó Saloniti.

“Les paso a todos los Ejecutivos nos desgastó, quieras o no la pandemia no fue fácil. No creo que se haya plebiscitado la gestión. Sí que hubo enojo”, analizó.

Recuperar terreno

“Teniendo en cuenta que es una elección PASO, previa a noviembre, no hay dudas de que hemos perdido caudal de votantes”, admitió la concejala del Frente de Todos, Fernanda Valenzuela. “A mí entender porque hubo mucha dispersión del voto de nuestro sector en otros espacios y fracciones partidarias propias y de otros espacios políticos”, evaluó.

“También hay disconformidad con el tema económico, generado por el mal humor general. Lo cual tiene su base principal en los padecimientos generados por estos dos terribles años de pandemia”, sostuvo Valenzuela. “Dejar de lado esto último sería ingenuo y no se correspondería con la realidad”, enfatizó.

Cuando se le preguntó si el Frente de Todos podía recuperar esos votos, la concejala respondió: “Creo que sí. Si se toma nota de los resultados y se actúa en consecuencia”.