Camuzzi será la distribuidora en cuatro nuevas localidades de Neuquén

A través de la Resolución del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) N°230 se aprobó recientemente la trasferencia a favor de Camuzzi Gas del Sur del servicio de distribución de gas natural por redes que hasta el momento era brindado por la firma Hidrocarburos del Neuquén (Hidenesa). Se trata de las localidades de Villa El Chocón, La Buitrera, Santo Tomás y Los Catutos.

De esta manera los usuarios que hasta agosto se encontraban abastecidos por Hidenesa, pasarán a formar parte del servicio que brinda Camuzzi en la provincia. “Es oportuno destacar que, durante este tiempo, ambas organizaciones estuvieron trabajando estrechamente en la transferencia de toda información técnica, comercial y operativa necesaria para garantizar un adecuado traspaso del servicio”, señalaron desde Camuzzi.

Por este cambio los usuarios no deberán llevar adelante ninguna gestión particular. No obstante, deberán tener en cuenta que a partir de la transferencia las vías de contacto relacionadas con el servicio de distribución deberán ser dirigidas la nueva empresa.

“La distribuidora recuerda que ante cualquier emergencia los usuarios deberán comunicarse telefónicamente al 0810-999-0810 o 0800-999-0810, disponible las 24 h, todos los días del año”, indicaron.

A su vez, la compañía ofrece diversos canales para que sus usuarios puedan autogestionar el suministro. A través de la página oficial de Camuzzi los usuarios pueden realizar el pedido y el pago de la factura, realizar gestiones a través de la Oficina Virtual todos los días del año y también está disponible un chat con agentes de la firma.