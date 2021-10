Cancio sueña con ganar su tercera Manzana

Alejandro Cancio se ilusiona con ganar por tercera vez en fila la Vuelta de la Manzana, la segunda con el Skoda de su propio equipo. Gentileza.

No hubo piloto que hiciera más fuerza que Alejandro Cancio para que el Rally Argentino volviera a ser parte de la 50 edición de la Vuelta de la Manzana, una prueba que le fue esquiva hasta que la ganó dos veces en fila y sueña con una tercera, que le permitiría dar un paso casi decisivo para lograr el esperado título.



Cancio sueña con la Manzana casi desde el mismo momento en que se tuvo que postergar el año último por la pandemia de Coronavirus y se preparó como nunca antes para conseguir una nueva victoria en el certamen argentino, que lo tiene como cómodo líder de la RC2A, la elite.



En la previa a la Manzana, el piloto que representa a la Comarca Petrolera disfruta del gran momento del CB Tech Rally by Skoda, que está invicto en el certamen con las tres victorias de Cancio, más dos del chileno Jorge Martínez y una de Juan Marchetto.



“La Manzana es la prueba más importante que tiene el Rally Argentina, no hay dudas, eso está afuera de discusión, por eso no me imaginaba que no fuera parte de nuestro certamen, cómo dejarla afuera”, contó Cancio.

Cancio lidera con comodidad la categoría RC2A, la elite que tiene el Rally Argentino. Gentileza.



El líder del certamen reconoció que “trabajamos como nunca antes con el equipo, tal vez no pasamos de vuelta, repasamos el auto más de una vez, no queremos dejar nada librado al azar, esta Manzana se puede definir por detalles”.