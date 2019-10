Caniggia sostuvo que jugadores de la selección "apretaron" a Sampaoli en el mundial de Rusia

El Pájaro, ex River y Boca.

Claudio Caniggia, exfutbolista de la selección nacional, aseguró que algunos jugadores "apretaron" al entrenador Jorge Sampaoli en el último mundial de Rusia 2018.

"En el último mundial pasaron cosas que no deberían haber pasado. No puede ser que se apriete al técnico, se lo ponga en una habitación y se le diga ´vamos a hacer lo que nosotros queremos, si querés quedate en el banco´. Es una barbaridad que el técnico haya aceptado esa situación", disparó el Pájaro, ex River y Boca, en una entrevista concedida a Fox Sports México.

Además criticó al "grupo de amigos" que pudo haberse conformado en el conjunto nacional. "No quisiera pensar que hay un club de amigos pero a lo mejor es algo parecido", indicó.

Pese a valorar las instancias finales a las que ha accedido la selección nacional de fútbol en las últimas competencias, Caniggia señaló: "La selección argentina es un debate. Han pasado cosas que no deberían haber pasado, como ocurrió en el último mundial y así es complicado".