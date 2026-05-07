Con Dibu Martínez y Emi Buendía como figuras, Aston Villa goleó a Nottingham Forest y jugará la final de la Europa League

Tras caer 1-0 en la ida como visitante, Aston Villa no dejó dudas en Birmingham y aplastó por 4-0 a Nottingham Forest para clasificarse a la final de la UEFA Europa League. El gran protagonista de la noche fue Emiliano Buendía, que dio una asistencia y convirtió un gol, mientras que Dibu Martínez respondió en un momento clave del partido.

Cuando al equipo inglés le costaba abrir el marcador, apareció la calidad del volante argentino. A los 36 minutos del primer tiempo, Buendía encaró en el área, dejó rivales en el camino y asistió a Ollie Watkins, que definió para el 1-0 que igualó la serie.

¡¡AH NO, LO QUE HICISTE, EMI!! Buendía armó una jugada TOP y Watkins anotó el 1-0 (1-1 global) de Aston Villa vs. Nottingham Forest.



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En el complemento, Aston Villa golpeó rápido. A los 10 minutos, el árbitro sancionó penal tras una infracción de Nikola Milenkovic sobre Pau Torres luego de un córner. Tras la revisión del VAR, Buendía se hizo cargo de la ejecución y marcó el 2-0, resultado que ya metía a Los Villanos en la final.

"Y FARMEA AURA PARA EL VILLA EMILIANO" ¡BUENDÍA LA CRUZÓ Y MARCÓ EL 2-0 (2-1 GLOBAL) DE ASTON VILLA QUE DA VUELTA LA SERIE VS. NOTTINGHAM FOREST!



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A los 24 minutos apareció Dibu Martínez con una intervención decisiva. El arquero argentino le tapó un mano a mano a Chris Wood con el pie derecho y evitó el descuento de Nottingham Forest, que todavía soñaba con reaccionar.

Dibu Martínez fue clave para mantener el arco en cero y va a por todo en Aston Villa. (AP)

El Villa fue por más y liquidó la serie en una ráfaga. A los 31 minutos, Pau Torres metió un gran pase largo por izquierda, Morgan Rogers la bajó de cabeza y Ollie Watkins asistió a John McGinn, que abrió el pie y definió al segundo palo para el 3-0.

Tres minutos más tarde llegó el golpe final en una jugada muy similar. Watkins volvió a abrir la pelota hacia la derecha para McGinn, que esta vez sorprendió al arquero con un remate seco al primer palo y sentenció el 4-0 definitivo.

Ahora, Aston Villa enfrentará al Friburgo alemán en la final del torneo, que se disputará el miércoles 20 de mayo en Estambul. El club inglés no conquista un título internacional desde hace 44 años, cuando ganó la Copa de Europa (la actual Champions League) ante Bayern Múnich, y los argentinos quedaron a un paso de hacer historia.

Por su parte, el equipo alemán eliminó a SC Braga en semifinales. Tras caer 2-1 en Portugal, se hizo fuerte de local, ganó 3-1 y selló el 4-3 global. Friburgo es la gran revelación de esta Europa League y buscará el primer gran título de su historia, ya que nunca ganó un campeonato de primera división en Alemania ni conquistas internacionales.

