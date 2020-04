Capas para los médicos

Neuquén

He pensado que para todo el personal de salud afectado al cuidado de los pacientes con covid-19 se podrían utilizar trajes impermeables como los que utilizan los pescadores, el personal de limpieza de las calles cuando llueve, el personal que está desinfectando todo los lugares públicos donde concurre mucha gente, etc, etc.



Estos trajes impermeables, normalmente de color amarillo (aunque hay de otros colores), son por fuera de un material plástico totalmente impermeable y por dentro de un entretejido suave engomado, con capucha y pantalones del mismo material.



Ejemplo: supongamos que un médico/paramédico/ enfermera, atienden a un paciente contagiado con covid-19. Pueden al salir de la habitación, darse una ducha con el traje puesto, o pasar por la luz ultravioleta, luego sacárselo y colocarse otro para seguir atendiendo. Como estos trajes impermeables son totalmente lavables, se pueden volver a utilizar. De ser esta opción factible con tres/cuatro trajes por persona bastaría para asegurar la protección necesaria y a un bajo costo, pues se fabrican en el país y además serían de muy bajo costo al ser reutilizables.



Hernán Caire

DNI 5.262.288